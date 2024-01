Stagione trionfale per il Genova Tennis: il punto di Francesco Damiani

Genova. Ci avviciniamo alla fine dell’avventura delle squadre del CUS Genova Tennis alle Coppe autunnali. Una stagione che ha regalato agli Universitari importanti soddisfazioni, giunte pochi mesi dopo il doppio traguardo delle due prime squadre: la promozione in B2 maschile e la finale di Serie C femminile. Analizziamo la stagione attraverso le parole di Francesco Damiani, direttore della Scuola Tennis del CUS Genova e capitano delle prime squadre.

Si comincia con il più recente dei trionfi: quello in Coppa Corradi. Il team femminile composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza si è preso la rivincita in finale sullo stesso campo contro la stessa avversaria, ovvero il CT Lavagna, nel remake dell’ultimo atto della passata edizione. Importante vittoria di Masé nei singoli, vincente dopo una battaglia di più di tre ore, e decisiva vittoria di Masé-Carazza nel doppio per 7-5 6-3.

«Ci siamo presi la rivincita», afferma Damiani, «pur giocando di nuovo fuori casa siamo riusciti a rifarci al termine di un confronto in cui i tre incontri si sono dimostrati imprevedibili». Decisiva la vittoria nei singoli da parte di Fiorella Masé, che «ha fatto una partita pazzesca durata più di tre ore», seguita poi da «una bella e meritata vittoria nel doppio finale».

Ma non è finita qui. Infatti nella giornata di ieri il team maschile composto da Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Bonici superando lo Sporting Genova ai quarti. Vittoria per 2-0 contro lo Sporting Genova con battaglia di circa tre ore conquistata per 6-7, 7-6 7-6 da parte di Costa contro Gaio e con secondo successo nei singoli da parte di Paiardi contro Berlingeri per 6-1 6-2.

«Dopo aver vinto meritatamente il girone ci è capitato un primo turno tosto», racconta il Direttore, «in quanto abbiamo dovuto affrontare la squadra campione in carica ma siamo stati bravi a vincere». «Ora non dico che si può puntare alla vittoria», ammette con il sorriso, «ma diciamo che sono fiducioso sul cammino». Domenica in programma la semifinale contro il TC Pietra Ligure, con l’obiettivo di centrare l’accesso alla finale.

Infine, buono anche il cammino in Coppa Raffo per il team maschile composto da Polverosi, Ginocchio, Grisolia, Fielding e Paolillo. «Dopo aver vinto bene il girone abbiamo poi perso ai quarti di finale», per 2-0 contro il Tennis Chiavari. «Se sui campi veloci spesso partiamo favoriti», ammette il Maestro, «questa volta abbiamo sofferto i campi in terra degli avversari». Per gli Universitari prima il successo agli ottavi contro il CT La Fattoria di Sestri Levante e poi la decisiva sconfitta ai quarti proprio contro le racchette chiavaresi.

Nel complesso, dunque, una stagione che sta per terminare ma che è stata ricca di soddisfazioni. «La stagione è andata benissimo», afferma Damiani, «in attesa di vedere come andrà la Coppa Bonici». La Sezione Tennis del CUS Genova ha infatti raccolto una promozione in Serie B2 con la prima squadra maschile, il secondo posto in Serie C con la prima squadra femminile, la vittoria in Coppa Corradi e la semifinale ancora da disputare in Coppa Bonici. «Siamo molto contenti», in chiusura, «e ci sono grandi aspettative per la stagione primaverile con anche una new entry importante nella squadra maschile in vista della Serie B2». Un nuovo arrivo, quello citato dal Direttore, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane