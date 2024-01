Sestri Levante, al via il cantiere per il nuovo depuratore in località Ramaia

Sestri Levante. Nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, Iren ha consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione comprensoriale a servizio dei Comuni della Val Petronio (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese), che sorgerà in località Ramaia.

La prima fase dei lavori vedrà lo svolgimento della rilevante attività di bonifica nell’area di Ramaia che si concluderà entro entro la prossima stagione estiva. Successivamente, avranno inizio le attività di scavo e posa delle canalizzazioni funzionali al convogliamento dei canali di rete fognaria in città, secondo una programmazione puntuale che il Comune di Sestri Levante comunicherà nel corso dei prossimi mesi.

“L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione è un traguardo importante a cui abbiamo lavorato da subito. Un progetto cruciale per l’intero comprensorio che oggi, nei primi giorni del nuovo anno, si concretizza – sottolinea il sindaco Francesco Solinas – Quello di oggi è l’avvio dei lavori che ci porteranno alla realizzazione di un depuratore comprensoriale moderno e funzionale, fondamentale per il territorio in quanto rappresenta una soluzione alle criticità ambientali che si trascinano da tempo e per cui i cittadini attendono una soluzione. L’opera è strategica e decisiva per l’intero comprensorio della Val Petronio – prosegue Solinas – La realizzazione di un impianto di depurazione delle acque è infatti essenziale per prevenire l’inquinamento di corsi d’acqua e del mare. Tale opera avrà un impatto positivo complessivo sulla qualità della vita dei cittadini e sull’ecosistema locale. Desidero ringraziare gli uffici tecnici comunali e IREN per la collaborazione fondamentale nel raggiungimento di questo passo iniziale”, conclude Solinas.