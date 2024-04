Vercelli. Il gol di Forte e la doppietta di Clemenza stendono la Vis Pesaro ma non solo: grazie a questo successo la squadra di Barillari raggiunge la quota salvezza, i rossoblù rimangono in Serie C.

Un risultato importantissimo per i corsari che, da neo promossi, riescono ad adattarsi perfettamente alla categoria e raggiungere in pieno l’obiettivo stagionale.

A fine partita una grande festa a tinte rossoblù sul campo di Vercelli: il Sestri Levante ce l’ha fatta.