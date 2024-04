Belen Rodriguez e la sorella Cecilia a Sestri Levante per il Riviera Film Festival

Sestri Levante. Ci saranno anche Belen Rodriguez e la sorella Cecilia a Sestri Levante per il Riviera International Film Festival.

Le due sorelle parteciperanno, con un un panel dedicato, alla presentazione della quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, lo show Original Prime Video, in cui otto personaggi famosi si mettono in gioco attraversando l’Italia intera per fuggire dagli hunter, i cacciatori.

La showgirl argentina e la sorella sono tra i protagonisti della quarta stagione insieme con le coppie formate da Raoul Bova e la moglie e attrice Rocío Muñoz Morales, i rapper Guè ed Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Le due Rodriguez saranno a Sestri Levante per partecipare a un incontro dedicato proprio a svelare curiosità e retroscena della nuova stagione dello show disponibile su Prime Video a partire dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre episodi il 13 maggio.

Ad affiancare le due protagoniste ci sarà anche Nicole Morganti, Head of Local Original Southern Europe per Amazon MGM Studios. L’appuntamento è per giovedì 9 maggio alle 15 all’ex convento dell’Annunziata. Stessa location, l’Annunziata, mercoledì 8 maggio alle 21 per Il Cinema degli Spot presentato da ADCI – Art Directors Club Italiano e Indiana Production. Insieme a Karim Bartoletti, Partner/Executive Producer di Indiana Production, una full immersion di due ore attraverso la pubblicità che cambia il suo linguaggio per avvicinarsi sempre di più a quello cinematografico. La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di Riff Off, la rassegna di eventi fuori Festival che per la prima volta quest’anno arricchisce e completa il programma del Riviera International Film Festival e comprende mostre, laboratori e performance in tutta la cittadina perla del Tigullio, e anche oltre.

Tra queste, l’esibizione di Stunt Gym, l’Accademia Italiana di formazione Stunt, tra inseguimenti e sparatorie a tema 007 in piazza Matteotti domenica 12 maggio alle ore 11, il tutto accompagnato da una colonna sonora dinamica e un intrigo avvincente che richiama le atmosfere dei film di James Bond. Gli stuntmen impersoneranno agenti segreti, cattivi spietati e bellissime spie, creando un’esperienza coinvolgente e adrenalinica per il pubblico. E poi, ancora, i cortometraggi degli studenti dell’Accademia 09 proiettati al Duferco Lounge nella serata di sabato 11 e la mostra fotografica Hollywood in Riviera – appuntamento al cinema che porta il Festival a Genova, al Galata Museo del Mare, esponendo dal 19 aprile al 26 agosto le immagini dell’archivio fotografico Francesco Leoni, per la cura e l’organizzazione della Fondazione Paolo e Giuliana Clerici.

Il programma completo del Riff Off così come di tutto il Riviera International Film Festival 2024 è disponibile sul sito ufficiale www.rivierafilm.org