Rivarolo, auto in sosta blocca il passaggio in via Jori: traffico in tilt in tutta la Valpolcevera

Genova. Traffico in tilt oggi pomeriggio in Valpolcevera. La colpa è di un’auto parcheggiata male che ha completamente bloccato la circolazione in via Jori, nel quartiere di Certosa.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che, dopo alcuni minuti di attesa alla ricerca del proprietario, ha disposto la rimozione del veicolo. Sul posto è arrivato un carro attrezzi per portare via il Suv che impediva il passaggio.

Gravi le ripercussioni a cascata sulla viabilità in vallata: tutti incolonnati in direzione Genova fino a Teglia, ma anche su via al Ponte Polcevera e di conseguenza in via Ferri, via Borzoli e corso Perrone.

Nel pomeriggio problemi anche in via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso, per un autoarticolato rimasto incastrato. La situazione è stata risolta nel giro di un’ora.