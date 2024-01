Mezza maratona delle Due Perle, grandi numeri per la 17ª edizione

Santa Margherita Ligure. Le due perle, Santa Margherita Ligure e Portofino, rifulgono d’inverno. La 17ª edizione della Mezza Maratona che si sviluppa sui rettilinei più belli che possano esistere, con panorami da incorniciare e viste su uno scenario maremonti che incantano e seducono, ritorna domenica 4 febbraio sotto l’organizzazione di Nicola Fenelli e dell’Atletica Due Perle.

Per l’occasione ci si aspetta il pubblico delle grandi cifre, perché stanno fioccando le adesioni per la mezza maratona classica, ma anche per Portofino Run, la bella anteprima di sabato 3 febbraio in contemporanea con Corri Santa, la camminata ludico motoria aperta a tutti. Grandi i riscontri partecipativi anche da fuori Liguria, con Lombardia e Piemonte battistrada, e significative adesioni da Toscana e Veneto.

Tecnicamente la gara vedrà la partecipazione di un mito della maratona azzurra come Valeria Straneo, che si è aggiudicata la vittoria tre volte, stabilendo anche il record femminile del percorso con 1h11’20”. Ma tutto è in continuo divenire, e fa pensare a altri grandi nomi che si aggiungeranno negli ultimi giorni.

Si parte alle 9 da piazza Martiri della Libertà con un tracciato che è come un lungometraggio di angoli magnifici della Liguria, con il porticciolo di “Santa” con le caratteristiche case dei pescatori, poi il Covo di nord est, località che richiama alla mente celebrità e vip dello spettacolo, quindi l’Abbazia della Cervara, esempio suggestivo di architettura, sino alla magìa del giro di boa a Portofino, l’antica “Portus delphini”, in quell’incanto che è la “ciassetta”.

La gara, organizzata dall’Atletica Due Perle, è patrocinata da Regione Liguria, e dalle amministrazioni di Portofino e Santa Margherita Ligure,e gode dell’appoggio organizzativo del Comune di Santa Margherita, sotto l’egida della Fidal nazionale.