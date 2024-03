Portofino International Fiction Festival: si chiude la kermesse con le premiazioni

Portofino. Oggi ultimo giorno della prima edizione del Portofino International Fiction Festival, la kermesse che ha animato la piazzetta più glamour della Liguria con panel, masterclass e anteprime dedicate al mondo delle serie tv e del cinema. L’evento, organizzato da Genova Liguria Film Commission, è stato un vero e proprio successo, a testimonianza del crescente interesse per la nostra regione come set di produzioni audiovisive.

La serata di ieri ha visto la consegna dei Portofino Award Serie TV e Portofino Award Digital Movie, i premi assegnati alle migliori produzioni dell’anno. Tra i premiati, Andrea Roncato per la carriera, Daniele Pecci come miglior attore per la sua interpretazione in “Hotel Portofino” e Alessandro Pondi come miglior sceneggiatore.

Il festival ha confermato la Liguria come terra di cinema e serie tv, grazie al lavoro della Film Commission e alla professionalità delle maestranze locali. Un’occasione importante per promuovere il territorio e attrarre nuove produzioni, con ricadute positive sull’economia e sul turismo.

“Oggi abbiamo 13 serie tv che sono state girate nella nostra regione, tra cui alcune molto importanti – ricorda Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission – Nell’ultima giornata di questa kermesse, parleremo di quello che c’è dietro alla telecamera, vale a dire tutti i mestieri legati al cinema. Per far capire quanto sia importante per un territorio come la Liguria avere la disponibilità degli studios in modo che qua possano restare anche le tante professionalità legate a questo settore”.

Il programma di questa ultima giornata: alle 15.30, speech “Sensualità a Corte: ovvero fare tutto da sé”. Alle 16.30 l’open Forum “Economia e Audiovisivo: La Lunga serialità e gli Studios come sistema di sviluppo territoriale. Alle 17.30 “Digital Fiction: Dalle Origini ai Giorni Nostri – young series”. La kermesse si chiude alle 18.30 con le ultime premiazioni: “Portofino Award Serie TV” e “Portofino Award Digital Movie”.