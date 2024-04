Damiano dei Måneskin al volante di una Maserati sulla strada per Portofino: il nuovo spot è virale

Genova. A bordo di una Maserati GranCabrio Folgore lungo la tortuosa e suggestiva strada che da Santa Margherita Ligure porta a Portofino: Damiano David, frontman dei Måneskin, è stato scelto come nuovo testimonial dei nuovi modelli della casa del Tridente, e il primo spot che lo vede protagonista è in parte girato anche in Liguria.

“Italiani. Ovunque andiamo: boom. Le cose si accendono”, sono le parole con cui Damiano si mette al volante delle nuove auto della gamma elettrica: GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore e Grecale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maserati (@maserati)

Il leader dei Måneskin nello spot guida una GranCabrio Folgore rosa metallizzato per percorrere la strada che collega Santa Margherita a Portofino, passando rapidamente da un modello all’altro e cambiando outfit a seconda dell’auto.

“Maserati: turns you on”, è il claim della nuova campagna. Decisamente azzeccata, visto che sui social lo spot con Damiano ha acceso gli animi. Tantissimi i commenti di apprezzamento, la gran parte, più che per l’auto, per il carismatico cantante: “Chiedo scusa, c’è un’auto nella pubblicità?”, e ancora “Posso avere sia l’auto sia chi la guida?”.