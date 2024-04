Incendio nella notte sulle alture di Quezzi: box distrutto dalle fiamme

Genova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova, rimasti impegnati diverse ore per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un box auto in via Lavezzara, sulle alture di Quezzi.

L’allarme è scattato alle 23.40, quando in centrale è arrivata la prima chiamata di soccorso: immediato quindi è scattato l’intervento che da subito si è dovuto confrontare con criticità logistiche dovute alla zona impervia e alle strade strette.

Attivate quindi tre squadre che hanno utilizzato mezzi appositi per raggiungere la zona dell’incendio e fare la spola con le autopompe. Dopo oltre tre ore di lavoro l’incendio è stato spento e la zona bonificata. Il box è andato distrutto ma non si registrano feriti o evacuati.