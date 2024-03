Picchia la compagna e la minaccia: 38enne arrestato dai carabinieri

Genova. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato un rumeno 38enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce reati consumati in ambito domestico.

La vittima è stata per diverso tempo la compagna dell’uomo la quale avrebbe subito in diverse occasioni la violenza del compagno, che si scatenava all’interno delle mura domestiche con percosse e gravi minacce per l’incolumità della donna.

Una vera e propria prigione quotidiana terminata grazie all’arresto in carcere voluto dall’autorità giudiziaria ed eseguita da carabinieri di Genova. L’uomo ora dovrà contare 1 anno e 6 mesi presso

il Carcere di Marassi.