Secondo forno crematorio a Staglieno, ok al progetto esecutivo: i lavori possono partire

Genova. Ulteriore passo avanti verso la realizzazione del nuovo forno crematorio sulle alture di Staglieno. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo presentato dalla società concessionaria del project financing, atto che dà il via libera all’inizio dei lavori nonostante rimanga pendente il ricorso depositato al Tar da Legambiente e tre comitati di cittadini contrari all’opera. Tutte le osservazioni e le non conformità rilevate dagli enti tecnici risultano ora superate con esito positivo.

Il progetto – che ha incassato anche l’autorizzazione unica ambientale della Città metropolitana di Genova – era stato presentato dal raggruppamento di imprese guidata dalla lombarda Crezza, che ha poi vinto il bando facendo valere il proprio diritto di prelazione, con un quadro economico di oltre 7 milioni di euro a fronte di una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi stimati per un impianto capace di cremare 4.500 salme all’anno.

Il crematorio sarà costituito da un fabbricato di un solo piano all’interno del perimetro cimiteriale di Staglieno (campi 56 e 57) e sarà articolato in due settori, di cui uno accessibile ai visitatori (ospitante, in particolare le sale per il commiato, oltre a uffici e servizi) e uno riservato agli operatori in cui trovano collocazione tre linee di cremazione e i locali accessori (locali refrigerati, celle frigorifere, servizi, spogliatoi).

A questo punto nulla potrà fermare i lavori se non la magistratura amministrativa. Il ricorso – presentato contro Comune, Soprintendenza, Regione, Asl, Città metropolitana, Arpal e Autorità di bacino distrettuale – chiede l’annullamento del provvedimento con cui Tursi ha approvato l’intervento a fine 2023. Nel mirino di ambientalisti e comitati ci sono i rischi geologici e quelli legati all’inquinamento, ma soprattutto viene contestata l’utilità del forno crematorio.

Proprio la SoCrem, l’ente che da 120 anni si occupa delle cremazioni a Genova, aveva dichiarato: “I dati dell’anno in corso confermano la capacità di Socrem di fare fronte alle esigenze dei Genovesi e di chi vive in provincia. Sono state 6.344 le salme cremate tra il primo gennaio e il 2 novembre 2023, mentre nell’arco del 2022 il numero complessivo era stato di 8.199. L’attuale impianto è in grado di soddisfare senza problemi una domanda superiore alle 14.000 cremazioni all’anno. Dunque, è più che sufficiente”. Il timore è che il nuovo impianto possa attirare salme anche da fuori regione.