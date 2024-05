Genova. Reti rosse per delimitare la zona, i primi prefabbricati per la direzione dei lavori e i servizi igienici per gli operai. Così nel giro di poche ore, tra lunedì e martedì, è partito ufficialmente il cantiere per la costruzione del nuovo impianto crematorio all’interno del Cimitero monumentale di Staglieno, proposto e attenuto in project financing dalla cordata di aziende bergamasche guidate dalla Crezza srl.

Una partenza preannunciata nei giorni scorsi dalla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali per l’affidamento dei lavori e per la gestione della sicurezza del cantiere, ma che di fatto ha sorpreso i comitati che in questi mesi si sono schierati contro l’opera, considerata “inutile e dannosa”. A porre dei dubbi su questa accelerazione, il fatto che al tribunale amministrativo ligure siano ad oggi pendenti due ricorsi da parte di associazioni ambientaliste e dai comitati stessi. L’ultimo è stato depositato proprio in queste ore da Italia Nostra, che nelle prossime ore aggiungerà anche una richiesta di sospensiva, cosa che non aveva il primo ricorso, quello scritto e depositato da comitati e Legambiente.

“Sapevamo che era tutto pronto per l’avvio, ma non ci aspettavamo una fretta così brutale – commenta Gabriella Rabagliati, del Comitato Banchelle – soprattutto per il fatto che il nostro ricorso è stato studiato sui termini strutturali del progetto, e per questo ci aspettavamo almeno la sentenza del Tar, attesa entro l’estate”.

L’inizio del cantiere arriva praticamente all’indomani della grande manifestazione che sabato scorso ha visto sfilare migliaia di persone provenienti da tutta la Liguria per protestare contro “la politica delle opere calate dall’alto, senza dialogo con chi vive i territori”. Tra i tanti comitati presenti in piazza, anche quelli della Valbisagno che si oppongono proprio al nuovo forno crematorio. “Chiaramente se hanno sempre fatto così, continueranno a farlo – commenta Rabagliati – non ovviamente non ci fermeremo e siamo pronti a nuove mobilitazioni. Ora intanto aspettiamo il pronunciamento del Tar”.

Nuovo crematorio, arriva il cantiere nel cimitero di Staglieno

Stando alle carte del progetto, il crematorio sarà costituito da un fabbricato di un solo piano all’interno del perimetro cimiteriale di Staglieno (campi 56 e 57) e sarà articolato in due settori, di cui uno accessibile ai visitatori (ospitante, in particolare le sale per il commiato, oltre a uffici e servizi) e uno riservato agli operatori in cui trovano collocazione tre linee di cremazione e i locali accessori (locali refrigerati, celle frigorifere, servizi, spogliatoi).

l progetto era stato presentato dal raggruppamento di imprese guidata dalla lombarda Crezza, che ha poi vinto il bando facendo valere il proprio diritto di prelazione, con un quadro economico di oltre 7 milioni di euro a fronte di una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi stimati per un impianto capace di cremare 4.500 salme all’anno.

Sul tema dell’avvio dei lavori del nuovo forno crematorio al Cimitero Monumentale di Staglieno si esprime la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi. “Il recente blocco della Regione con un’indagine aperta dalla magistratura e gli arresti domiciliari del presidente Toti purtroppo a oggi rappresenta un grande problema non solo per il blocco delle opere, ma anche per l’avanzamento di quelle che dovrebbero essere fermate con norme regionali attese ma non ancora approvate e che invece stanno andando avanti – dichiara la capo Gruppo Misto Lodi – In questi giorni si è parlato infatti dell’avvio dei lavori del nuovo forno crematorio di Staglieno, un’opera di cui non esiste una reale necessità, come ha confermato anche la Regione stessa in una bozza del piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori. Credo che il Comune, proprio in virtù di quanto ho chiesto ieri in Consiglio Comunale, con onestà intellettuale si debba fermare dove sono attesi atti programmatici e regolamentari regionali come quello del piano regionale forni crematori, di cui la Regione è responsabile, così come è responsabile di non averlo a oggi ancora emesso”.