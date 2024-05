Corruzione, il Pd chiede chiarezza sui fondi del Morandi per il porto. Bucci: “Tutto pubblico, falsità sul Concenter”

Genova. “E’ tutto pubblico, per adesso non c’è nessuno che ci ha detto che abbiamo fatto qualcosa di illegale, se sarà dimostrato sarò il primo a chiedere scusa, qui bisogna ripristinare la verità”. A parlare è il sindaco di Genova Marco Bucci. Il Partito Democratico oggi ha portato in consiglio comunale il tema della maxi inchiesta sulla corruzione: il capogruppo Simone D’Angelo ha illustrato l’articolo 55 – la richiesta di approfondimento – chiedendo particolare sul presunto intreccio tra finanziamenti ai partiti, sulle decisioni relative al porto di Genova e le accuse che siano stati utilizzati fondi del decreto Genova, legati alla ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi, per il tombamento di Calata Concenter, opera “gradita” all’imprenditore Spinelli. Nei giorni scorsi D’Angelo aveva diramato una lunga lettera agli iscritti del partito per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria e provare a capire quale dovesse essere il ruolo del centrosinistra.

Bucci, che non è indagato, ha affermato: “Esiste una delibera pubblica del 29 luglio 2022 del comitato di gestione dell’autorità portuale che parla di 30mila euro stanziati per il Concenter nell’aggiornamento al programma straordinario, ma si dice anche che il progetto di tombamento, che prevede la possibilità di realizzare un nuovo accosto di 500 metri compatibile per le grandi navi di ultima generazione, varrà 30 milioni di euro che saranno interamente finanziati con soldi dell’autorità portuale, quindi il fatto che abbiamo usato i soldi del ponte è offensiva oltre che non vera”.

Bucci prosegue: “Aggiungo che il progetto di tombamento del Concenter era già previsto dal piano regolatore portuale del 2001, ciò che è stato risolto due anni fa con il progetto del museo della Lanterna è la compatibilità con le indicazioni della sovrintendenza”. Parlando del ruolo di Regione e Comune e dell’influenza sulle decisioni dell’autorità portuale Bucci spiega: “Il nuovo piano regolatore lo farà il porto ma sentendo anche il Comune, che è il principale utente del sistema, poi è vero che negli ultimi anni c’è stato allineamento tra Regione e Comune ma questo è ciò che ha consentito di avere successo”.

Simone D’Angelo ha fatto riferimento anche all’opportunità degli incontri privati avuti da Bucci: “Non c’è giorno da quando sono sindaco in cui non abbia incontrato imprenditori, questa cosa mi pare ridicola e riduttiva, sono andato ovunque, ad Amburgo, a Londra a Ginevra”.

E poi sui finanziamenti alla campagna elettorale: “Noi sappiamo quanto è arrivato dai comitati elettorali dei partiti, sono cifre depositate presso la Corte d’Appello, trasparenti – dice Bucci spiegando che ad esempio nel 2022 la Lega ha dato 22mila euro, Fdi 4000 euro in beni e servizi e il Comitato Giovanni Toti 38mila euro – non è possibile stabilire quali siano i singoli investitori di un ente, se mi chiedete quali siano queste persone che hanno finanziato i partiti non lo so e non credo di essere tenuto a saperlo”.

Poi Bucci conclude: “Io penso che il sindaco abbia il dovere di facilitare i cittadini nei loro obiettivi, chiunque essi siano, se sono imprese le aiutiamo perché questo significa portare ricaduta economica sulla città, così si deve comportare l’amministrazione, senza guardare in faccia nessuno ma con la possibilità di aiutare tutti, per adesso non c’è nessuno che ci ha detto che abbiamo fatto qualcosa di illegale, se sarà dimostrato sarò il primo a chiedere scusa”.

Sia oggi in consiglio comunale sia nei giorni scorsi con la lettera agli iscritti del Pd, la riflessione di Simone D’Angelo si era soffermata sul “legame – forte e continuo – di questi anni tra il presidente della Regione e il sindaco del Comune di Genova. Dalle intercettazioni emergono fatti gravissimi, come la presenza del sindaco a riunioni ristrette dove si discuteva di pacchetti di voti da spostare, o di finanziamenti alla malavita da richiedere. Non si può non interrogarsi sull’agenda politicamente ingiusta e dannosa per la città, che abbiamo sempre e con fermezza avversato, portata avanti sul binario Toti-Bucci che, alla luce di quanto sta emergendo, potrebbe anche essere frutto dei condizionamenti dei soggetti economici coinvolti nel sistema di corruzione che le indagini stanno facendo emergere”.

E ancora, secondo il capogruppo del Partito Democratico, su uno dei punti che il sindaco ha provato a chiarire: “Non si può non pensare alla costante manomissione alla quale abbiamo assistito in questi anni di un piano regolatore molto avanzato, per favorire speculazioni edilizie a beneficio di pochi – basti pensare all’operazione Waterfront – e della grande distribuzione, spostando ancora il peso delle servitù a ponente e nelle periferie”.

“In nome di una presunta logica del “fare per il fare” si sono forzate le regole – sottolinea D’Angelo – applicando il modello emergenziale e straordinario del Ponte Morandi sull’ordinario, dove questa forzatura non solo è mostrata pericolosa, ma è sfociata quantomeno nella contiguità alla corruttela e alla disinvoltura, con l’effetto finale di rallentare quello che, invece a parole, si voleva accelerare. Un “fare per il fare” che si è tradotto nello “spendere per lo spendere”, generando appalti in grado di alimentare clientele. Il tutto azzerando il dibattito nelle sedi istituzionali e il dialogo con la cittadinanza, comprimendo fino ad azzerarli gli spazi di democrazia”.