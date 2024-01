Nuovo crematorio a Staglieno, arriva il via libera: dovrà chiudere in caso di allerta rossa

Genova. Via libera per la costruzione del nuovo impianto crematorio a Staglieno. L’ok alla realizzazione del progetto arriva dalla conferenza dei servizi che si è riunita negli ultimi giorni dell’anno scorso per verificare tutte le “carte” e decidere sul proseguimento dell’iter. I lavori, quindi, potranno iniziare dopo la realizzazione del progetto esecutivo, seguendo alcune prescrizioni raccolte in questi mesi dagli enti preposti.

Su tutti l’autorizzazione unica ambientale che l’impianto dovrà ottenere da Città Metropolitana prima della messa in funzione. Ma non solo: vista la vicinanza al torrente Veilino, che di fatto attraversa il comprensorio del Cimitero di Staglieno, il Comune di Genova ha imposto che il nuovo crematorio resti chiuso durante situazioni di allerta rossa o con avviso di burrasca forte.

Inoltre dovranno essere rispettati alcuni parametri di sicurezza, come garantire una distanza miniman di tre metri dalle mura dell’impianto con altri edifici e prevedere un monitoraggio delle emissioni dei forni. Un punto, questo, proposto dal Municipio Media Valbisagno ma che in questi mesi ha creato particolari polemiche da parte dei comitati di cittadini contrari all’opera che ancora oggi si oppongono a questo nuovo impianto, considerato inquinante e assimilabile ad una vera e propria industria. Comitati che durante l’iter del progetto hanno più volte protestato, pubblicando anche uno studio in cui sono racchiuse tutte le motivazioni del no .

No che era arrivato anche dalla SoCrem, l’ente che da 120 anni si occupa delle cremazioni a Genova e che era entrata nel dibattito: “I dati dell’anno in corso confermano la capacità di Socrem di fare fronte alle esigenze dei Genovesi e di chi vive in provincia – aveva sottolineato in occasione del compleanno – Sono state 6.344 le salme cremate tra il primo gennaio e il 2 novembre 2023; mentre nell’arco del 2022 il numero complessivo era stato di 8.199. L’attuale impianto è in grado di soddisfare senza problemi una domanda superiore alle 14.000 cremazioni all’anno. Dunque, è più che sufficiente”

Il progetto è stato presentato dalla cordata di imprese la Rti Crezza, che ha poi vinto il bando del project financing facendo valere il proprio diritto di prelazione, con un’offerta di ribasso proposto dalla cordata concorrente del valore del 5% rispetto al preventivo stimato di 6,5 milioni di euro per una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi stimati per un impianto capace di cremare 4500 salme all’anno. Contro la decisione della conferenza dei servizi sarà possibile entro 60 giorni fare ricorso.