Genoa, la vittoria con la Roma in trasferta manca da 34 anni

Genova. Il Grifone è già matematicamente salvo da fine aprile, infatti gli uomini di Gilardino hanno potuto festeggiare con cinque turni d’anticipo questo traguardo. Un anticipo che mancava da praticamente 10 anni.

Ora però ci sono ancora da giocare 2 partite che, la prima domenica 19 maggio, ore 20.45, all’Olimpico contro la Roma.

Partita che ormai sembra diventata un tabù per il Genoa perché l’ultima vittoria in casa dei giallorossi risale al 17 gennaio 1990, in quel caso i rossoblù strapparono i tre punti grazie alla rete di Pato Aguilera (avvenuta al minuto 10 del primo tempo) con Franco Scoglio in panchina. Da ricordare però che la sfida dell’epoca fu giocata al Flaminio poiché l’Olimpico era inaccessibile per i lavori di ristrutturazione.

Dal 2018 solo due pareggi il primo il: 3 a 3 nel agosto 2019 con le reti di Pinamonti, Criscito e Kouame e in panchina mister Andreazzoli.

Per vedere il Grifone strappare un altro punto all’Olimpico poi bisogna fare un salto fino al febbraio 2022, quando alla guida c’era mister Blessin. In quella occasione partita a reti inviolate e pareggio anche negli espulsi: Zaniolo per la Roma, Oestigaard per i rossoblù.

Alberto Gilardino è quindi chiamato ad una doppia sfida, cercare di ottenere il decimo posto (ora occupato dal Torino a più quattro punti) e sfatare questo tabù che ormai dura da troppo tempo. Quale migliore occasione per festeggiare il rinnovo di contratto? Certo ancora manca l’ufficialità e la firma (che dovrebbe arrivare a stagione conclusa) ma ormai tutti i tasselli sembrano andare al loro posto, manca solo la ciliegina sulla torta.