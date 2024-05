Nuovo forno crematorio, dopo l’avvio-lampo del cantiere scatta la protesta: presidio sotto Tursi dei comitati

Genova. Dopo l’apertura del cantiere per la costruzione del nuovo impianto crematorio all’interno del cimitero monumentale di Staglieno, scatta l’immediata mobilitazione dei comitati che si oppongono al progetto: lanciato un presidio di protesta sotto palazzo Tursi in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale di Genova a partire dalle 14.

“L’invito a tutti è quello di partecipare numerosi – si legge nel volantino dell’iniziativa diffuso dalla Rete Genovese dei comitati, fresca del bagno di folla della manifestazione regionale andata in scena lo scorso sabato – per ribadire quanto i cittadini siano stanchi di subire una politica opaca al servizio degli interessi privati al discapito del bene della collettività“.

Secondo i comitati, infatti, il nuovo impianto “non serve alla città, visto che quello attualmente in funzione basta a coprire il fabbisogno annuale del Comune di Genova – spiegano – ma anzi è stato pensato per cremare anche bare zincate, rilasciando nel cuore della Val Bisagno fumi nocivi. Senza contare che metterà a rischio il bilancio di Socrem, ente del terzo settore senza scopo di lucro”.

La mobilitazione è scattata il giorno successivo alla partenza dei cantieri per il nuovo impianto: una partenza preannunciata nei giorni scorsi dalla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali per l’affidamento dei lavori e per la gestione della sicurezza del cantiere, ma che di fatto ha sorpreso i comitati che in questi mesi si sono schierati contro l’opera, considerata “inutile e dannosa”. A porre dei dubbi su questa accelerazione, il fatto che al tribunale amministrativo ligure siano ad oggi pendenti due ricorsi da parte di associazioni ambientaliste e dai comitati stessi. L’ultimo è stato depositato proprio in queste ore da Italia Nostra, che nelle prossime ore aggiungerà anche una richiesta di sospensiva, cosa che non aveva il primo ricorso, quello scritto e depositato da comitati e Legambiente.

“Sapevamo che era tutto pronto per l’avvio, ma non ci aspettavamo una fretta così brutale – commenta Gabriella Rabagliati, del Comitato Banchelle – soprattutto per il fatto che il nostro ricorso è stato studiato sui termini strutturali del progetto, e per questo ci aspettavamo almeno la sentenza del Tar, attesa entro l’estate”.