Accoltellamento in via Piacenza, 21enne arrestato per tentato omicidio. La compagna denunciata per favoreggiamento

Genova. È stato alla fine arrestato con l’accusa di tentato omicidio il ragazzo di 21 anni che mercoledì mattina, secondo quanto ricostruito dalla polizia, ha accoltellato un 32enne davanti a una tabaccheria di via Piacenza, a Molassana. Denunciata per favoreggiamento, invece, la ragazza che era con lui: la coppia, dopo i fatti, si era allontanata lasciando il ferito a terra e trovando rifugio nell’appartamento di lei.

I contorni dell’aggressione hanno iniziato a delinearsi con più precisione qualche ora dopo l’intervento della polizia davanti alla tabaccheria e il trasporto in ospedale del ferito. Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto, infatti, hanno trovato un uomo riverso a terra dentro l’esercizio commerciale con diverse ferite da taglio al torace e al viso e i titolari sotto choc.

Nessuna traccia degli aggressori, ma diversi testimoni hanno raccontato di una violenta lite scoppiata poco prima e sfociata in violenza: il 32enne sferrava colpi con il casco che aveva in mano, il rivale, un ragazzo più giovane con un coltello a serramanico. I testimoni hanno riferito anche della presenza di una ragazza che avrebbe cercato inutilmente di fermarli: da qui la versione iniziale secondo cui l’uomo era stato accoltellato cercando di difendere la ragazza durante una lite con il compagno.

Sempre secondo le testimonianze raccolte il 32enne avrebbe provato ad allontanarsi, ma il ragazzo più giovane lo ha inseguito, gettato a terra e colpito con un calci e pugni per poi accoltellarlo al torace. Gi agenti delle volanti hanno subito avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare la coppia a casa di lei. Entrambi erano molto agitati e il ragazzo aveva le braccia e le mani bagnate. Nel bagno il lavandino aperto, su un cuscino un coltello a serramanico con il manico di legno che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dai testimoni.

Gli agenti hanno accompagnato la coppia negli uffici della questura, dove lui è stato arrestato per tentato omicidio e lei è denunciata per favoreggiamento. Nel frattempo il 32enne ferito è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice rosso. Le condizioni sono gravi, anche a causa della perdita di sangue, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato in rianimazione, è intubato e in prognosi riservata. Non sono ancora chiari i motivi alla base della lite prima e poi dell’aggressione, anche se le prime indagini puntano verso questioni sentimentali.