Corruzione in Liguria, Bucci: “Io pentito? Forse di qualcosa sì, lo dirò ai magistrati”

Genova. Pentito di essere andato sullo yacht di Spinelli? “Io non sono pentito di nulla. Forse di qualcosa sì ma… non lo so, magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò coi magistrati”. Così il sindaco Marco Bucci, incalzato dai giornalisti a margine di un convegno organizzato da Il Giornale a Palazzo Ducale.

Bucci, che al momento non è indagato anche se risulta intercettato in diversi passaggi delle inchieste aperte dalla Procura (come quello in cui paragona gli imprenditori del porto ai maiali), è atteso nei prossimi giorni a palazzo di giustizia per essere ascoltato dai pm come persona informata sui fatti.

Il sindaco ha poi smentito le voci che lo darebbero come possibile candidato del centrodestra in Regione in caso di elezioni anticipate: “Fatemi conoscere queste voci. Io ho un contratto coi genovesi per stare qui fino a giugno 2027 e questa promessa, questo debito coi genovesi voglio mantenerlo fino a giugno 2027″.

Sull’ipotesi di dimissioni di Giovanni Toti, ancora agli arresti domiciliari, Bucci ha commentato le parole del ministro Crosetto secondo cui alla fine sarà costretto dalla pressione psicologica: “Non so, non riguarda me, dovete chiedere a lui. Pressioni ce n’è, le sento io le pressioni… Non do nessun suggerimento, non parlo del lavoro della magistratura perché rispetto il lavoro del magistratura e ho fiducia al 100% nella magistratura”.

A chiedere le dimissioni di Bucci dal ruolo di commissario, invece, è stato ieri il Pd in consiglio comunale. “Hanno la libertà di chiederlo, il governo deciderà – risponde lui -. Il governo tra l’altro ha la possibilità di decidere ogni anno. Gli incarichi sono annuali, vengono rinnovati ogni anno. Può anche darsi che la prossima volta non mi rinnovino più, ma è comunque il governo che deve decidere. E ogni cittadino ha la possibilità di scrivere quello che vuole a chiunque”.

Di sicuro non ha intenzione di dimettersi: “L’ho sempre dimostrato, no? Quindi vado avanti con ancora maggiore energia. È ovvio che la situazione è più difficile adesso, ma è un dovere che mi sono preso nei confronti dei cittadini e quindi bisogna andare avanti. Genova non può perdere l’opportunità di avere 7 miliardi da investire, sarà difficile che accada in futuro”.