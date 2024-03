Convince l’ex compagna a incontrarlo e poi l’aggredisce: arrestato 41enne

Genova. Doppio intervento dei carabinieri nella notte per episodi di violenza sulle donne. In un caso i militari sono intervenuti in aiuto di una donna aggredita dall’ex compagno, nel secondo per bloccare una lite tra marito e moglie degenerata in violenza.

Il primo caso si è verificato a Pra’. A chiedere aiuto è stata la donna, che ha chiamato il 112 denunciando di essere stata aggredita dall’ex compagno, geloso e ossessivo, già destinatario di un divieto di avvicinamento.

Lei aveva accettato di incontrarlo per un ultimo confronto, ma dopo poche frasi l’uomo, un cittadino romeno di 41 anni, ha iniziato a picchiarla. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno arrestato.

Il secondo intervento è scattato invece a Sampierdarena, dove i carabinieri sono arrivati in soccorso di una donna che ha chiesto aiuto dopo essere stata picchiata dal marito. Accompagnata al Galliera, è stata visitata e dimessa con una prognosi fortunatamente di pochi giorni, mentre l’uomo è stato denunciato per le lesioni personali.