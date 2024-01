La truffa della card “Genova City Pass” a 2 euro per viaggiare gratis in metropolitana

Genova. Una card Genova City Pass che consente di viaggiare gratis per 12 mesi sulla metropolitana di Genova pagando solo 2 euro. È la nuova truffa che viaggia online da qualche giorno, promossa da pagine Facebook fake sotto il nome di “Genova City Pass” e “Metropolitana di Genova”.

Che si tratti di un imbroglio non ci vuole molto a capirlo: da oggi, infatti, i residenti nella città metropolitana di Genova possono viaggiare gratis in tutte le fasce orarie sulla metropolitana senza doversi dotare di alcuna fantomatica card. Anche se probabilmente i destinatari del raggiro sono i turisti, che invece sono esclusi dalla nuova politica tariffaria di Amt.

In realtà la Genova City Pass esiste davvero ed è tutt’altro che una truffa: è una carta acquistabile online su questo sito che, al prezzo di 35 euro, permette di muoversi liberamente sui mezzi pubblici per 48 ore (dal venerdì alla domenica) e include l’accesso ad alcuni musei e attrazioni cittadine. Si tratta dell’unica formula possibile: in alternativa, per usare il trasporto pubblico senza pensieri, si può acquistare un biglietto giornaliero Genovapass che oggi costa 4,50 euro, ma dal 15 gennaio passerà a 10 euro (comprendendo però anche il Volabus, la Ferrovia Genova-Casella e tutte le linee extraurbane).

La fantomatica pagina Genova City Pass millanta un’inesistente partnership tra Metropolitana di Genova (non c’è alcuna azienda con questo nome) e Amt “per sostenere il trasporto pubblico”. Per dare una parvenza di credibilità i post sono seguiti da decine di commenti di profili fasulli che pongono domande o confermano la bontà del servizio. L’azienda genovese (quella vera) fa sapere di aver già segnalato il caso alla polizia postale per prendere gli opportuni provvedimenti.