Amt, scattate subito le prime multe a over 70 mattinieri e turisti “a scrocco” in metropolitana

Genova. Neanche il tempo di digerire il nuovo piano tariffario e fioccano già le prime multe per chi non rispetta i paletti della gratuità sui mezzi pubblici genovesi. All’indomani del caos alle biglietterie (che ha costretto Amt a fare un passo indietro sulla questione della tessera CityPass obbligatoria per tutti i destinatari delle agevolazioni) i verificatori hanno subito punito gli utenti più distratti.

“Siamo appena arrivati da Bergamo e abbiamo già preso la multa”, spiegano sconsolati i componenti di una piccola comitiva che si è vista appioppare la sanzione poco dopo le 14 all’interno della stazione De Ferrari della metropolitana. “Siamo entrati a Brignole, non dalla stazione ferroviaria ma dal retro. Volevamo comprare un biglietto giornaliero alla macchinetta automatica, ma abbiamo notato un cartello sulla timbratrice che parlava di fasce orarie gratuite. Pensavamo che non ci fossero problemi”. E invece è arrivata la brutta sorpresa.

Dal 1° gennaio, infatti, la linea sotterranea è gratuita in tutte le fasce orarie, ma solo per i residenti in provincia di Genova che dovranno essere muniti di un semplice documento d’identità. Chi arriva da fuori deve sempre pagare, a differenza di quanto accadeva fino all’anno scorso. Appena registrato l’episodio degli sfortunati bergamaschi siamo andati a verificare, ma tutti i vecchi adesivi a Brignole erano stati rimossi. Nelle stazioni dei vari impianti si trovano (o si dovrebbero trovare) solo i cartelli che invitano ad accedere con un titolo di viaggio valido (a Genova, si sa, i tornelli non esistono o non sono in funzione) e comunicazioni in bacheca che ricordano le modifiche apportate alla sperimentazione.

Altri utenti che hanno iniziato male la giornata sono alcuni over 70 multati stamattina prima delle 9.30. Perché è vero che fino al 30 aprile basta mostrare un documento d’identità per viaggiare gratis su tutti i mezzi (serve sempre la residenza nella città metropolitana di Genova), ma le condizioni imposte da Amt penalizzano gli anziani “mattinieri”. Uno di loro stamattina ci ha segnalato l’episodio con un po’ di stupore: “Come fa chi deve recarsi alla Asl o andare a prendere i nipotini?“. Risposta: paga il biglietto oppure sottoscrive un abbonamento a pagamento. Per gli under 14, invece, non ci sono limiti di orario.

E mentre il sindaco Marco Bucci dice che finora “è andato tutto benissimo” e “non ci sono stati problemi”, l’assessore Matteo Campora ha fatto sapere che parlerà con Amt “per chiedere che ci sia un minimo di tolleranza nei primi giorni di sperimentazione, sia per la questione impianti gratis per residenti sia sugli orari della gratuità per gli anziani”.

Entro il 30 aprile, comunque, over 70 e under 14 dovranno munirsi di una tessera CityPass per poter usufruire delle loro agevolazioni. Coloro che fossero sprovvisti di smartphone possono temporaneamente viaggiare con la stampa del CityPass, anche scaricato su un diverso dispositivo. La card richiesta presso le biglietterie Amt ha un costo di 10 euro per diritti di segreteria, la richiesta online sul sito di Amt invece è gratuita (in questo caso la CityPass è dematerializzata e scaricabile sullo smartphone). Chi è già in possesso di una CityPass non deve effettuare nessuna operazione perché la gratuità viene caricata in automatico dal sistema Amt senza necessità di recarsi nelle biglietterie o fare richieste online.

I NUOVI TITOLI DI VIAGGIO DI AMT GENOVA

Abbonamenti annuali

Un unico abbonamento annuale ordinario da 295 euro , più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

, più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Un unico abbonamento annuale per i ragazzi sotto i 26 anni al costo di 200 euro e valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Anche in questo caso, il prezzo viene decisamente ridotto rispetto alla proposta attuale.

Abbonamenti mensili

Un unico abbonamento mensile AMT da 48 euro valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Abbonamenti turistici

Anche i titoli di viaggio destinati al target turistico vengono rimodulati secondo il principio dell’integrazione dei bacini urbano ed extraurbano di AMT:

Un unico titolo di viaggio da 10 euro valido 24 ore sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella.

sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella. Un biglietto di corsa semplice valido sulla linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino a 5 euro.

Abbonamenti settimanali

Un unico settimanale a 22 euro valido sulla rete Grande AMT, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Biglietti e carnet

Validi sulla rete urbana e provinciale di AMT con esclusione di Navebus, Volabus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova-Casella

Un unico biglietto da 2 euro valido 110 minuti sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone.

rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone. Un unico biglietto urbano integrato con Trenitalia da 2,20 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT rete urbana e provinciale + rete urbana genovese Trenitalia .

con una rete urbana e provinciale . Un nuovo e unico titolo di viaggio da 5 euro valido 5 ore sulla Grande AMT rete urbana e provinciale.

rete urbana e provinciale. Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti validi sulla Grande AMT rete urbana e provinciale al costo di 20 euro .

rete urbana e provinciale al costo di . Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale e sulla rete urbana genovese di Trenitalia, venduto al costo di 22 euro.

Tutti gli abbonamenti in corso di validità al 15 gennaio 2024, data di partenza della nuova politica commerciale, potranno beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle tipologie di titolo di viaggio.

Tutti i titoli di viaggio cartacei acquistati in precedenza possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024, nell’ambito territoriale per il quale sono stati acquistati. Dopo tale data non saranno più validi, né sostituibili né rimborsabili.

Tutte le informazioni di dettaglio sui nuovi titoli di viaggio e sulle gratuità sono presenti sulla home page di Amt alla sezione dedicata dove è possibile consultare anche le Faq, domande e risposte più frequenti e utili sulla nuova Politica commerciale.