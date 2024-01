Genova. Non è servito l’annuncio, finora solo a mezzo stampa e mai attraverso un’informativa ufficiale, della tolleranza di due settimane per chi non avesse ancora ottenuto la card Citypass, necessaria per gli under 14 e gli over 70 per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico Amt a Genova e sulla rete della città metropolitana. La rivoluzione tariffaria scatta oggi, lunedì 15 gennaio, ed evidentemente molti genovesi hanno preferito avere tutte le carte in regola da subito.

Così stamani la coda davanti alla biglietteria Amt di Genova Brignole ha raggiunto livelli mai visti, centinaia di persone in fila nel sottopassaggio della stazione, regolate alla buona da alcuni operatori ausiliari ma con la prospettiva di lunghe ore di attesa. Coda record anche alla biglietteria Amt di palazzo Ducale.

Le code, che si erano verificate già nei giorni scorsi, nonostante la card Citypass si possa ottenere in forma dematerializzata, e gratuitamente, online (mentre in biglietteria costa 10 euro). “Siamo anziani, non abbiamo dimestichezza con il computer”, dicono molti fra i cittadini in attesa, in piedi, dall’alba di oggi. “La procedura online non è semplicissima – dice qualcun altro – sappiamo andare su internet ma in alcuni passaggi il sistema sembrava incepparsi, o forse è troppo complicato”.

In fila in biglietteria non solo anziani interessati a fare ex novo la card Citypass ma anche molti utenti che devono semplicemente rinnovare abbonamenti esistenti o altri titoli di viaggio agevolati: non proprio il giorno migliore per scegliere di farlo.

Piccola annotazione: a meno che non abbiano raggiunto Brignole o palazzo Ducale a piedi, con un mezzo privato o in metropolitana, gli over 70 che si sono presentati in biglietteria prima delle 9.30 devono per forza aver pagato un biglietto del bus: la gratuità per loro scatta oggi, sì, ma solo dalle 9.30 in poi, misura decisa per evitare il sovraffollamento dei mezzi nelle ore di punta degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Nel dettaglio, i nuovi titoli di viaggio Amt Genova

Abbonamenti annuali

Un unico abbonamento annuale ordinario da 295 euro , più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

, più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Un unico abbonamento annuale per i ragazzi sotto i 26 anni al costo di 200 euro e valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Anche in questo caso, il prezzo viene decisamente ridotto rispetto alla proposta attuale.

Abbonamenti mensili

Un unico abbonamento mensile AMT da 48 euro valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Abbonamenti turistici

Anche i titoli di viaggio destinati al target turistico vengono rimodulati secondo il principio dell’integrazione dei bacini urbano ed extraurbano di AMT:

Un unico titolo di viaggio da 10 euro valido 24 ore sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella.

sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella. Un biglietto di corsa semplice valido sulla linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino a 5 euro.

Abbonamenti settimanali

Un unico settimanale a 22 euro valido sulla rete Grande AMT, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Biglietti e carnet (validi sulla rete urbana e provinciale di AMT con esclusione di Navebus, Volabus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella)

Un unico biglietto da 2 euro valido 110 minuti sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone.

rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone. Un unico biglietto urbano integrato con Trenitalia da 2,20 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT rete urbana e provinciale + rete urbana genovese Trenitalia .

con una rete urbana e provinciale . Un nuovo e unico titolo di viaggio da 5 euro valido 5 ore sulla Grande AMT rete urbana e provinciale.

rete urbana e provinciale. Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti validi sulla Grande AMT rete urbana e provinciale al costo di 20 euro .

rete urbana e provinciale al costo di . Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale e sulla rete urbana genovese di Trenitalia, venduto al costo di 22 euro.

Tutti gli abbonamenti in corso di validità al 15 gennaio 2024, data di partenza della nuova politica commerciale, potranno beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle tipologie di titolo di viaggio.

Tutti i titoli di viaggio cartacei acquistati in precedenza possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024, nell’ambito territoriale per il quale sono stati acquistati. Dopo tale data non saranno più validi, né sostituibili né rimborsabili.

Tutte le informazioni di dettaglio sui nuovi titoli di viaggio e sulle gratuità sono presenti sulla home page di Amt alla sezione dedicata dove è possibile consultare anche le Faq, domande e risposte più frequenti e utili sulla nuova Politica commerciale.