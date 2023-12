Sampdoria. Pedrola in Spagna per un consulto: si punta al recupero per la prima di ritorno

Genova. Dalla gara del primo di ottobre contro il Catanzaro, la Sampdoria ha dovuto fare a meno di Estanis Pedrola a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il giovane attaccante spagnolo era uno dei giocatori più in forma dell’organico blucerchiato.

Rispetto a quel periodo è arrivata qualche vittoria in più, nonostante sia necessaria una maggiore continuità per inseguire quantomeno le squadre posizionate in zona playoff. A causa della sua assenza Pirlo ha dovuto fare di necessità virtù, trovando una “quadra tattica” alternativa. E il ritorno del classe 2003 potrebbe dare una mano a generare maggiore pericolosità sotto porta.

Ma quali sono le attuali condizioni di Pedrola?

Attualmente il calciatore si trova in Spagna per un consulto programmato. I tempi di recupero non sono ancora del tutto maturi, anche perché il club non vorrebbe rischiare che ci sia un’ulteriore ricaduta. L’obiettivo, tuttavia, è guardare alla prima giornata di ritorno per poter contare nuovamente su di lui. Quindi nell’anno nuovo, in occasione della sfida esterna contro il Venezia.

Sulle altre situazioni dall’infermeria, invece, Barreca prosegue il proprio percorso di recupero, mentre Vieira si è sottoposto ad ulteriori terapie.