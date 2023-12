Centro storico, la “chiamata” dell’associazione Ama: “Venite a donare libri per il quartiere”

Genova. L’Associazione Ama – Amici della Maddalena chiama a raccolta i genovesi per arricchire le biblioteche di quartiere e creare un riciclo virtuoso di libri. Il mese di dicembre sarà infatti dedicato allo scambio e alla donazione di volumi.

“Accettiamo in dono volumi di narrativa contemporanea e classica in ottimo/buono stato e libri per bambini/ragazzi che vengono ridistribuiti ai nostri frequentatori più giovani i quali hanno anche uno scaffale di prestito loro dedicato – fanno sapere dall’associazione, attiva nel centro – Alcuni volumi per ragazzi contribuiranno alla Biblioteca di Quartiere in Via di Prè 137r gestita dall’associazione Semiforesti in collaborazione con noi di Ama, aperta ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19”.

I libri che non troveranno nuovi proprietari verranno invece distribuiti tra le altre biblioteche di quartiere, tra cui quella della sezione di Oregina del Sindacato Pensionati Italiani, la biblioteca Anna Ventura a Quezzi alta nella sede dell’Arci, oppure messi a disposizione dei book crossing come quello di Creazioni al Fresco di vico Angeli, quello di Al Verde in vico Salvaghi 34 o quello della Cooperativa Sociale Gente di Mare di via della Maddalena, oltre a quello di Emergency in salita Santa Caterina. I restanti verranno distribuiti alla Comunità di San Benedetto al Porto.

“Vi aspettiamo, comunque, per due chiacchiere di libri – concludono da Ama – ma anche per parlare di tutti noi che il quartiere lo viviamo come abitanti, come associazioni, come cittadini che apprezzano il centro storico genovese”. Chi desiderasse donare libri può portarli alla sede dell’associazione, in via della Maddalena, mercoledì 6 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, giovedì 7 dicembre dalle 15.30 alle 18 e sabato 9 dicembre dalle 15 alle 18.