Centro storico, in primavera entrano in funzione centinaia di nuove telecamere di sorveglianza

Genova. Entro la primavera il centro storico avrà centinaia di nuovi “occhi elettronici” in funzione. I lavori per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza della città vecchia sono infatti partiti a novembre, e stanno adesso entrando nel vivo.

In totale sono 736 le telecamere di videosorveglianza di nuova generazione che saranno installate dal Comune di Genova, dispositivi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti e che porteranno il numero totale a 1.200 circa, non solo nei vicoli ma anche nella zona dell porto antico e attorno a piazza De Ferrari.

Delle 736 telecamere, 200 avranno una tecnologia a 2megapixel fino a 40X di zoom. Altre 134 saranno multiottiche con degli speciali sensori in grado di rilevare le variazioni nel livello del suono. Oltre alle videocamere saranno installati poi 25 portali di lettura di targhe, che controlleranno in tutto il centro storico 40 direzioni di marcia. L’innovazione tecnologia è d’altronde al centro del progetto, pilota e finanziato nell’ambito del Pnnr.

Il bando di gara era stato pubblicato a marzo 2023, e le offerte arrivate nelle settimane successive, con importo base di poco più di 2.6 milioni di euro (al ribasso), erano state 11, di cui 8 ammesse. A settembre i lavori erano stati affidati a una ditta di Arenzano, con un importo di 1.928.210 euro.

In primavera, dunque, la gran parte del centro storico sarà “mappato” da occhi elettronici. Con l’annuncio del bando non era mancata qualche protesta da parte delle associazioni attive in centro storico, che ritengono che al “pugno duro” rappresentato da sorveglianza e presidio da parte delle forze dell’ordine sia necessario associare iniziative di natura sociale per riportare nella città vecchia attività economiche e luoghi di aggregazione.