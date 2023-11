Centro storico: un mese di manifestazioni per i diritti nei sestieri Prè, Molo e Maddalena

Genova. Il progetto di comunità per il centro storico di Genova, che comprende il Sestiere di Prè, il Sestiere del Molo e il Sestiere della Maddalena, siglato con il Comune di Genova da oltre cento enti e realtà territoriali per la rigenerazione del centro storico, propone per la seconda metà di novembre una serie di importanti iniziative, tra partecipazione, cittadinanza attiva e sensibilizzazione.

Sabato 18 novembre, l’inaugurazione di un nuovo community hub nel Sestiere di Prè, l’Hub Archivolto Spazio Comune, in collaborazione con Circolo Vega Arciragazzi, presso lo storico quartiere di Santa Brigida. Un’area riqualificata attraverso interventi di urbanismo tattico, l’inserimento di arredi urbani volti a favorire una fruizione ancora più libera e diversificata degli spazi comuni, una programmazione arricchita di attività partecipate.

Il 20 novembre è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 25 novembre la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne: intorno a queste due importanti date simboliche e trisitemente ancorate alla realtà di cronaca di questi giorni, nei tre Sestieri si terrano attività, incontri e momenti dedicati, volti all’informazione, la divulgazione e la sensibilizzazione.

In particolare nei Sestieri di Prè e Maddalena al Molo si terrà WOMEN’S AND CHILDREN’S RIGHTS, si rinnova invece l’appuntamento con RESISTERS, alla sua terza edizione.

Il Sestiere del Molo celebrerà la Giornata Nazionale degli Alberi con un pomeriggio, quello del 21 novembre, dedicato a laboratori creativi, letture e talk di approfondimento per ragionare insieme, grandi e piccini, sul rapporto alberi-città e sull’importanza del verde urbano per il futuro del nostro abitare la città. La partecipazione alle iniziative è gratutita.

