Genova. Partito da Ponte di Legno, in provincia di Brescia, martedì pomeriggio, l’abete che per le feste natalizie adornerà piazza De Ferrari è arrivato in città ed è in fase di allestimento.

L’albero ha fatto la sua comparsa nei pressi della fontana, davanti al palazzo della Regione, mercoledì mattina. Martedì era stato il presidente della Regione, Giovanni Toti, ad annunciare che era partito da Ponte di Legno in direzione Genova, confermando la tradizionale cerimonia di accensione prevista per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

In questi giorni dunque gli uomini di Aster si occuperanno dell’allestimento dell’albero, donato come da tradizione alla città di Genova dalla comunità di Ponte di Legno nell’ambito del “Patto di Amicizia” siglato dalle due regioni. Si tratta di un abete rosso (Picea Excelsa, della famiglia delle Pinaceae) alto circa 18 metri e con un diametro del tronco di 35 centimetri. Il proprietario ne aveva chiesto l’abbattimento in quanto la pianta era vicina ad un fabbricato e quindi potenzialmente pericolosa in caso di eventi atmosferici estremi.

“Nel giorno dell’Immacolata – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – il centro di Genova si illuminerà con il countdown come per l’albero di Natale al Rockfeller Center di New York per dare il via alle festività natalizie in tutta la Liguria. Voglio ringraziare la Lombardia per averci donato anche quest’anno l’albero simbolo del nostro Natale, insieme al Presepe storico che troverà posto nel Palazzo della Regione. Con questo bellissimo abete si inizia a respirare l’atmosfera del Natale che sarà di gioia, di festa e di luci, per tutti i genovesi e i liguri e anche per accogliere i turisti e sostenere le nostra attività commerciali e produttive”.

L’8 dicembre piazza De Ferrari sarà animata da un grande spettacolo di luci, musica e colori, allestito in collaborazione con Comune di Genova e Iren. Già dalle 16 si entrerà nell’atmosfera natalizia con la distribuzione di focaccia e pandolcini. Alle 17 salirà sul palco il Coro delle Voci Bianche del Carlo Felice che introdurrà il Christmas Show, un vero musical stile Broadway e Radio City Hall con ritmi, costumi, coreografie, arrangiamenti da grande orchestra e un cast di dodici artisti, otto danzatori e quattro voci soliste che accompagneranno la città fino al momento clou della serata, il countdown per l’illuminazione del grande albero di Natale: i palazzi in Piazza De Ferrari si illumineranno uno alla volta fino all’accensione del grande abete decorato a festa. Chiuderà l’evento il coro Gospel delle SisterArs, formato da quindici coriste dirette da Irina Arozarena con i classici spiritual natalizi.