Maltempo in arrivo: anticipati l’accensione dell’albero e il Christmas Show a De Ferrari

Genova. Il maltempo costringe Comune di Genova e Regione Liguria ad anticipare i festeggiamenti per la partenza delle festività natalizie, previsti per venerdì 8 dicembre.

L’intero “pacchetto” di eventi, che culminerà con l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari, è stato dunque spostato a giovedì 7 dicembre. Il programma resta lo stesso, ma anticipato di 24 ore: alle 17.30 è prevista la benedizione del presepe della Regione Liguria, alle 18 l’inizio del ‘Christmas Show‘ in piazza e, a seguire, l’accensione dell’albero e la prosecuzione dello spettacolo.

Alla luce del cambio data, come detto, il maltempo atteso in Liguria per il giorno del’Immacolata. È prevista infatti pioggia per gran parte della giornata, con temperature tra gli 8 e i 10 gradi.