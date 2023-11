Mercatini di Natale a Genova: da piazza della Vittoria a Piccapietra passando per De Ferrari, tutti gli appuntamenti in città

Genova. Anche nel capoluogo ligure si inizia a respirare aria di Natale, tra luminarie già montate e in parte accese e lavori in corso per l’allestimento dei mercatini, che anche quest’anno torneranno ad animare le strade e le piazza del centro.

In piazza della Vittoria, per esempio, è quasi tutto pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con la Fiera di Natale, il mercatino che anche quest’anno ospiterà oltre 100 stand. Per l’edizione 2023 la fiera torna sotto la struttura al coperto già allestita in piazza della Vittoria: l’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, ha effettuato un sopralluogo lunedì sera confermando che all’evento parteciperanno operatori provenienti anche da fuori regione. L’apertura è prevista per sabato 2 dicembre, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, un fine settimana che anticipa la partenza vera e propria del frenetico periodo delle festività natalizie.

In un centro città in gran parte già acceso dalle luminarie, infatti, fervono i preparativi per gli eventi di Natale dedicati allo shopping. In piazza Piccapietra, venerdì 1 dicembre, inaugura l’altra manifestazione iconica del Natale genovese, il Mercatino di San Nicola: la 34esima edizione durerà, come di consueto, sino al 23 dicembre, con tanti eventi collaterali organizzati su base quotidiana per accompagnare lo shopping di prodotti artigianali. In piazza Matteotti sabato 2 dicembre inaugura invece il mercatino di Natale organizzato da Terliguria Confesercenti, con 27 operatori ospitati nelle caratteristiche casette in legno che metteranno in vendita prodotti di artigianato e di enogastronomia, idee regalo e abbigliamento.

Per fare shopping nella vicina piazza De Ferrari, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, il tempo di allestire il Mercatale, il “villaggio di Natale” fatto delle casette di legno che circondano la fontana. Organizzata da Cna Genova e aperto tutti i giorni, dovrebbe inaugurare nel fine settimana dell’Immacolata, in concomitanza con l’accensione dell’albero in fase di allestimento. Sempre l’8 dicembre, apertura dello storico mercatino tra Campetto e Soziglia, nel cuore del centro storico: sino al 24 dicembre i banchi allestiti in strada esporranno creazioni artigianali e tante idee regalo.

Ci sono poi tutti gli eventi “lampo” organizzati da Civ e associazioni per celebrare il Natale. Tanto per citarne alcuni: domenica 3 dicembre il Civ Manin e dintorni accende le luminarie di Castelletto con “Illuminiamoci 2023”, un pomerigigo dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, con musica dal vivo, esibizioni di ginnastica artistica, ballo e cori natalizi delle scuole del quartiere e, alle 17,45, l’arrivo di Babbo Natale. Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre torna invece la Christmas Edition del Cactus Market ai Giardini Luzzati, con 35 banchi di artigianato, laboratori e workshop che proseguiranno sino a domenica 10.