Mercatini di Natale, si inizia con Forte Tenaglie: prima apertura il 25 e 26 novembre

Genova. Nei prossimi fine settimana 25-26 novembre e 2-3 dicembre torna il mercatino di Natale con splendidi prodotti di artigianato a sostegno della Piuma e dei progetti sociali che hanno casa al Forte Tenaglie.

Il Forte sarà aperto per il mercatino sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00. Troverete ceramiche, collane, bambole, prodotti sostenibili per la casa, artigianato natalizio e decorazioni, tutto fatto a mano.



Alle 15.30 di ogni giorno di mercatino sarà possibile effettuare la visita guidata del Forte e della Santa Barbara.



Domenica 3 dicembre si concluderà il mercatino con l’ormai tradizionale e apprezzatissima merenda di Natale.



La Piuma ringrazia profondamente Fiammetta Macchi, Sandra Borzone, lolli Davastro, Paola Cante e Le Creative, Paola Ciutegni e le Creadive, Daniel Bevilacqua, M.Grazia Costa, Patrizia Frombola, Anna Sala e le amiche dello Scraap, Giuse Rebora, Giada Pera, Nella D’Ali’, Paola Scotto, Alessandro Faruffini, Fernanda Marras e zia, Marcella Garofalo, Silvia Ferrando e altre volontarie e volontari per la collaborazione.



Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione, e sono gradite donazioni libere per l’ingresso al Forte.