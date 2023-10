Napoli non sorride all’Iren Genova Quinto: il Posillipo vince 8 a 5

Napoli. Non sorride all’Iren Genova Quinto la quinta giornata del campionato di serie A1 in trasferta a Napoli: in casa del Posillipo finisce infatti 8-5 per i partenopei.

Una gara combattuta nel primo tempo, poi nella seconda frazione la squadra allenata da Brancaccio ha preso il largo chiudendo il parziale sul 3-0. Nella seconda metà della gara ancora un sostanziale batti e ribatti fra le due formazioni, con i biancorossi che tuttavia non sono riusciti a rimettersi in partita.

“Abbiamo di nuovo sfoderato una prestazione al di nostro delle nostre possibilità – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Una buona partenza, poi un calo di concentrazione da cui sono scaturiti errori individuali che non si devono verificare per vincere in vasche difficili come quella napoletana. Inoltre in attacco siamo andati troppo spesso in difficoltà nell’essere pericolosi, sarà mia responsabilità trovare nuove soluzioni durante questo fortunato stop che ci servirà per ricaricare le energie mentali e fisiche. Il gruppo è coeso, come sempre la ricetta è lavoro duro e testa bassa”.

Il tabellino:

CN Posillipo – Iren Genova Quinto 8-5

(Parziali: 2-2, 3-0, 2-2, 1-1)

CN Posillipo: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone, M. Rocchino 2, G. Mattiello 1, E. Aiello, M. Tubic, N. Cuccovillo 1, L. Briganti 3, F. Radojevic 1, A. Picca, P. Saccoia, R. Spinelli, E. Serino. All. Brancaccio.

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa, G. Molina Rios, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 1, F. Panerai 1, J. Cavano 2, J. Gambacciani, A. Spoli, A. Massa. All. Bittarello.

Arbitri: Braghini e Ricciotti.

Note. Uscito per limite di falli Tubic nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 2 su 10 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Genova Quinto 3 su 15 più 1 rigore realizzato.