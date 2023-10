Casarza Ligure, nubifragio all’alba: grosso masso frana sulla strada per Bargone

Casarza Ligure. Un grosso masso si è abbattuto all’alba all’inizio di via Bargone, strada che conduce all’omonima frazione sulle alture di Casarza Ligure, in Val Petronio. È la conseguenza delle forti piogge che si sono abbattute tra la notte e le prime ore del mattino sul Levante, mentre si prepara un’allerta meteo al momento gialla che potrebbe essere aggiornata in funzione del prossimo bollettino.

La strada è stata chiusa e poi riaperta in seguito all’intervento della ditta specializzata chiamata dal sindaco Giovanni Stagnaro. In mattinata la messa in sicurezza provvisoria con l’installazione di barriere new jersey.

I vigili del fuoco avevano interrotto la viabilità per precauzione. Temporaneamente isolati i circa 200 abitanti della frazione, anche se era garantito il transito di ambulanze e mezzi di soccorso.

Proprio Bargone era stata interessata da una grossa frana dell’ottobre 2020. In quel caso era anche esondato un torrente minore e il centro del paese era stato invaso da pietre, fango e detriti. Alle porte ora c’è un’altra ondata di maltempo che rischia di colpire duramente ancora il Levante, già bersagliato dalle precipitazioni negli ultimi giorni.