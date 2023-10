Rezzoaglio, frana sulla Statale 586: strada interrotta verso Santo Stefano d’Aveto

Rezzoaglio. L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria, portando la Regione e Arpal a emettere un avviso di allerta arancione per Genovesato, Levante e relativi entroterra, ha provocato una grossa frana sulla statale 586, all’altezza del distributore di benzina di Rezzoaglio.

La frana ha trascinato diversi metri cubi di terra e vegetazione sulla strada, che è così stata interrotta, e su un garage, che di fatto è stato sepolto sotto i detriti. Il centro di Rezzoaglio è raggiungibile, ma non è possibile superarlo e prendere la deviazione verso Santo Stefano d’Avello. I residenti della vallata compresa tra Rezzoaglio a Santo Stefano, dunque, si trovano isolati dal versante ligure.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la protezione civile, il sindaco di Rezzoaglio e i tecnici di Anas. Nessuno è rimasto coinvolto nello smottamento, ma i danni sono ingenti e i tempi di ripristino si preannunciano lunghi, con inevitabili disagi per i cittadini: “Stiamo facendo le necessarie valutazioni, Anas è sul posto e c’è ancora materiale che cade, dunque non si può intervenire – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone – abbiamo contattato il sindaco per farci dare l’elenco delle persone con fragilità, perché il collegamento con Rezzoaglio è garantito solo dalla parte emiliana, con un allungamento del percorso molto significativo e scomodo. Valutiamo dunque se è il caso di attivare qualche misura alternativa, ma solo dopo che Anas ci avrà detto se riesce a intervenire e in che tempi. È possibile che si riesca a garantire un passaggio per servizi ed emergenze, in questo caso il quadro cambia. Bisogna vedere anche quanto pioverà oggi, il quadro è ancora in fase di definizione, se ci sono situazioni che devono trovare una misura di protezione civile, ovvero spostare qualcuno e metterlo in sicurezza, ce ne occuperemo”.

Anche il Comune di Santo Stefano d’Aveto ha confermato il parziale isolamento: “La strada per arrivare a Santo Stefano d’Aveto è interrotta per uno smottamento poco prima dell’ abitato di Rezzoaglio – ha fatto sapere il Comune – Per arrivare da noi si può solo passare dal passo del Bocco, Santa Maria del Taro, Bedonia e quindi passo del Tomarlo, tragitto inevitabilmente molto più lungo. Raccomandiamo a tutti comportamenti responsabili, se proprio non necessario restate a casa”.