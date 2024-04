Divisione Regionale 1, Valpetronio sconfitta in gara 1 da Follo

Casarza Ligure. Sconfitta in gara-1 dei Playout di Divisione Regionale 1 per Valpetronio Basket, superata dal Basket Follo. Nel secondo quarto la Valle reagisce alla verve iniziale dei follesi, che però fanno loro la sfida grazie al break nella terza frazione.

Sfida che comincia in salita per la Valle, che concede spazio all’offensiva dei follesi. Nel primo quarto la sfida si chiude sul 20-11, con pronta risposta dei casarzesi nella seconda frazione, in cui trovano buone soluzioni in attacco e registrano la difesa: si va così all’intervallo lungo sul +1 di casa. Nella terza frazione i Canguri si giocano la carta della zona 3-2, riuscendo così a mettere a referto il break decisivo di 21-11. Nell’ultimo quarto la Valle cerca di tornare a contatto arrivando a una manciata di punti dai follesi, che però resistono e portano a casa gara-1 di questa serie Playout.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «Approccio moscio alla gara. Siamo andati subito sotto la doppia cifra nel primo quarto, disputando poi in campo un buon secondo quarto in cui abbiamo messo la testa avanti. Poi ci siamo sfaldati di fronte a una semplice zona 2-3 e ci abbiamo messo sette minuti per capire come attaccarla. Non siamo stati in grado di avere la pazienza di attaccare, di essere negli spazi giusti e di prendere i tiri giusti. Ci siamo accontentati troppo del tiro da tre punti, come spesso accade, riuscendo ad alternare delle cose buone a delle cose completamente senza senso. E questa è una cosa che non posso accettare. Siamo finiti sotto di quindici punti nel terzo quarto e alla fine siamo arrivati a un possesso e mezzo di distanza ma non abbiamo neanche la lucidità di fare fallo e di procurarci un’altra possibilità andando all’overtime. C’è poco da dire, non siamo stati in grado di vincere la partita e non abbiamo avuto né solidità né lucidità. Così è dura salvarsi».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, PLAYOUT | G1

BASKET FOLLO – VALPETRONIO BASKET 67-61

(Parziali: 20-11; 13-21; 21-11; 13-18)

VALPETRONIO BASKET: Tasso N. 2, Bottaro 5, Diakite 14, Beltrami 19, Marjanovic 13, Calzolari 8, Tasso J, Davini, Serio, Taddei ne. Coach: Callea.