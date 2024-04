Basket, gioia Valpetronio: vittoria contro Follo ai playout e salvezza

La Spezia. Non fallisce l’appuntamento più importante della stagione Valpetronio Basket, capace di espugnare il PalaSprint nella terza e decisiva sfida della serie playout di Divisione Regionale 1 contro il Basket Follo. Una vittoria che vale la salvezza nel primo campionato regionale.

Una sfida, quella a La Spezia, che ha visto la Valle partire concentrata fin dai primi minuti, dando seguito alla reazione messa in campo in gara-2 rispetto alla prima sfida di questa serie, in cui era arrivata una sconfitta proprio al PalaSprint. Grande compattezza difensiva, buone soluzioni in attacco e vantaggio che ha toccato il +20. Nell’ultima frazione i follesi cercano la rimonta avvicinando i Gialloblù, i quali però rimangono lucidi e portano a casa una vittoria che vale la salvezza.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «Per tre quarti di partita è stata la miglior prestazione della stagione. Abbiamo avuto veramente una concentrazione molto alta nel fare le cose, soprattutto in difesa, toccando anche il +20. Ci siamo aiutati con i tempi giusti, abbiamo controllato i rimbalzi, in difesa abbiamo concesso poco e quei pochi canestri che abbiamo concesso sono state magari per qualche piccola disattenzione, però proprio quasi al limite della perfezione. In attacco siamo stati veramente concreti, ci siamo passati la palla e non abbiamo affrettato. Ecco, forse le poche chance che abbiamo concesso sono state proprio sulle ripartenze, le volte che magari abbia preso qualche tiro, un po’ fuori equilibrio, magari qualche tiro affrettato, qualche palla persa. Ma complessivamente veramente grande controllo e distribuzione di punti e abbiamo trovato tante soluzioni da fuori e da dentro. Nell’ultimo quarto, quando c’è stata un po’ di stanchezza, un po’ di mancanza di lucidità o comunque abbiamo visto il traguardo, ci siamo fatti un po’ recuperare. Alla fine però ci siamo complessivamente compattati anche lì siam stati bravi. Negli ultimi tre minuti abbiamo tenuto e alla fine abbiamo tagliato il traguardo con la testa avanti rispetto all’avversario e questa è stata, secondo me, la giusta ricompensa di non aver mai mollato. C’è il rammarico del fatto che, se avessimo giocato così tutto l’anno, avremmo avuto sicuramente qualche vittoria in più e il finale di campionato sarebbe stato diverso. Però purtroppo accettiamo che la stagione sia andata così, con tante colpe nostre, in primis mie nella gestione del gruppo. Tuttavia, credo che grazie a tutte le difficoltà i ragazzi siano cresciuti e questo è ciò che rimane di questa stagione, ovvero il miglioramento che c’è stato nonostante le difficoltà. Bene che sia finita finalmente con una vittoria perché, come mi è stato detto, l’importante è vincere l’ultima».

DIVISIONE REGIONALE 1 | PLAYOUT | G3

BASKET FOLLO – VALPETRONIO BASKET 61-66

(Parziali: 14-18; 12-18; 10/17; 25/13)

VALPETRONIO BASKET: Tasso N. 14, Calzolari 5, Beltrami 15, Bottaro 11, Diakite 11, Tasso J. 3, Davini 5, Marjanovic 2, Serio ne, Taddei ne. All. Callea.