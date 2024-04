Basket, la Valpetronio pareggia la serie playout con Follo

Casarza Ligure. Ottima prova della Valpetronio Basket, capace di pareggiare la serie playout di Divisione Regionale 1 contro il Basket Follo e di allungare alla “bella”, in programma nel prossimo fine settimana.

Avvio deciso da parte della Valle, costretta a vincere per rimandare ogni discorso salvezza a gara-3. Compatti in difesa e concreti in attacco, i gialloblù chiudono la prima frazione sul 17-10. Nel secondo quarto continua l’ottima prestazione difensiva che però non viene convertita in attacco, con i follesi che rimangono in partita sul punteggio di 33-27 all’intervallo lungo. Al rientro in campo il parziale di 13-8 che risulterà decisivo e che permetterà a Casarza di gestire il vantaggio nell’ultima frazione. Appuntamento, dunque, al prossimo weekend al PalaSprint per la decisiva sfida salvezza.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «Ero sicuro che avremmo fatto una buona partita come razione alle tante brutte prestazioni messe in campo ultimamente, soprattutto spalle al muro come eravamo. Siamo partiti bene fin da subito, siamo stati in vantaggio e nei primi due quarti ci siamo aiutati in difesa. Abbiamo contenuto le loro azioni individuali e abbiamo chiuso bene gli spazi, mentre in attacco abbiamo fatto girare la palla e c’è stata una fase in cui non siamo riusciti a concretizzare quanto di buono fatto in difesa. Questo ha permesso loro, comunque, di rimanere in partita e di andare all’intervallo ancora con la partita da giocare. Al rientro abbiamo fatto un parziale, abbiamo allungato e però è partito tutto dalla difesa in difesa. Siamo stati presenti, siamo stati uniti e ci siamo aiutati. Abbiamo chiuso bene l’area e poi man mano che la partita è andata avanti siamo riusciti anche a correre e a trovare dei canestri facili ad eccezione del finale, in cui gli avversari sono leggermente rientrati. Comunque siamo sempre stati in controllo e siamo arrivati quasi anche alla ventina di punti di vantaggio. Però è sicuramente una reazione positiva perché la nostra stagione non poteva finire con una sconfitta in casa. Adesso dobbiamo andare a giocarci la bella lì, quindi siamo dove dovevamo essere e dove volevamo essere. Quindi ora sta a noi finire bene e cercare di vincere».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, PLAYOUT | G2

VALPETRONIO BASKET – BASKET FOLLO 71-57

(Parziali: 17-10; 16-17; 13-8; 25-22)

VALPETRONIO BASKET: Bottaro 14, Tasso N. 12, Diakité 12, Beltrami 12, Marjanovic 9, Calzolari 7, Davini 5, Serio, Tasso J, Taddei ne. All. Callea.