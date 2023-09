Ampliamento Panarello, ok dalla regione: lo stabilimento di via Carso crescerà del 43%

Genova. Primo semaforo verde dalla Giunta Regionale per l’ampliamento dello storico stabilimento dolciario genovese Panarello di via Carso. In particolare, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, è stato dato parere favorevole alla modifica del Piano territoriale di coordinamento paesaggistico (Ptcp), contestuale alla variante del Piano urbanistico del Comune di Genova (Puc), e alla valutazione ambientale strategica (Vas).

“È un’operazione importante che portiamo avanti su proposta del Comune di Genova – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Grazie a questo via libera lo stabilimento sarà ampliato, così come la produzione, in un’area limitrofa attualmente inutilizzata. L’obiettivo è quello di salvaguardare un’azienda storica della nostra Liguria e, logicamente, tutti i posti di lavoro a essa collegati. Il rischio era infatti quello che la produzione fosse spostata altrove perdendo così la paternità di una realtà nata oltre 135 anni fa, tra i simboli cittadini e regionali”.

“Panarello è una delle imprese genovesi di chiaro valore storico e commerciale ancora attive e in crescita nella nostra città. L’attuale stabilimento da tempo non è più adeguato alle esigenze di spazio dei nuovi macchinari di produzione e degli stessi lavoratori – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia-. Per questo abbiamo approvato la variante al Puc che rende fattibile la costruzione di una nuova ala dello stabilimento e disponibile un magazzino più ampio e funzionale. Senza dimenticare che ingrandire la fabbrica genovese, che vanta oltre 135 anni di storia, pone anche obbiettivi di rinnovamento nella logica dell’incremento e della salvaguardia dei posti di lavoro”.

Nel dettaglio l’intervento prevede: l’ampliamento dello stabilimento esistente sul lato sud volto a incrementare gli spazi riservati a magazzino, uffici e produzione artigianale e industriale; l’ampliamento del fabbricato limitrofo da destinare a uffici, laboratorio analisi e magazzino per le materia prime. In totale l’ampliamento previsto sarà di circa il 43% rispetto all’esistente. La pratica passerà ora al vaglio del Consiglio Regionale per poi tornare in Giunta per l’approvazione definitiva.

Negli anni scorsi, la pratica risale al 2020, la proposta aveva creato diversi malumori tra i residenti della zona e non solo: secondo i cittadini, infatti, l’ampliamento comporterebbe nuovo cemento all’interno dei parco della mura in cui lo stabilimento risiede.