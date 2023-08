Andrea Di Marco a Villa Bombrini, non solo “Ciao Milano” nello spettacolo comico del 4 agosto

Genova. Oltre venticinque anni di carriera coronata da grandi successi e importanti riconoscimenti. Con la sua comicità “estremamente” ligure, capace di ricreare, con tono leggero e ironico, situazioni di ordinaria quotidianità in esilaranti tormentoni, torna sul palcoscenico genovese, venerdì 4 agosto alle 21:30 in Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, uno degli artisti comici più apprezzati: Andrea Di Marco.

L’artista, dopo i successi delle date in teatro, porta in scena un nuovissimo spettacolo: “Di Marco Show”. La musica è il filo conduttore, anzi il fiume conduttore. Un fiume impetuoso che porta risate, emozioni, personaggi, che fa riemergere ricordi e fa specchiare o rispecchiare nei nostri modi di essere.

Il comico genovese presenta al pubblico una carrellata di gag e sketch divertenti, dalle parodie di canzoni famosissime – da Battisti ai giovani trapper – al racconto in musica dei nostri difetti, ai tormentoni della quotidianità dell’essere umano. Non mancherà poi Genova e Milano, l’eterno conflitto con se stessi e gli altri cavalli di battaglia.

Comico e cabarettista, Andrea Di Marco, con alla spalle una lunga carriera, volto famoso di Zelig e Colorado, fondatore del Movimento estremista ligure, è stata una delle colonne portanti de i Bruciabaracche, è in grado di spaziare su svariate tematiche con una comicità fine e pungente. Ma non solo, la proverbiale scarsa accoglienza ligure grazie ad Andrea Di Marco è diventata una gag amata anche dagli stessi foresti, spesso bersaglio degli sketch del comico. “I milanesi hanno questa sottile goduria nell’essere maltrattati da noi liguri – afferma Di Marco – e poi in Liguria c’è un po’ di quel senso di esotico alla vacanza: immaginatevi quando vanno a rivedere le foto delle vacanze…”

E come afferma lo stesso Di Marco, biglietti in vendita a prezzo popolare 12 euro “perché non siamo a Saint Moritz”.