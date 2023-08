Al 79° Miglio Marino di Sturla anche la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni

Genova. Ci sarà anche Rachele Bruni, vicecampionessa olimpica a Rio nella 10 chilometri, tre volte medagliata ai Mondiali e dieci volte oro europeo di nuoto di fondo, alla 79a edizione del Miglio Marino di Sturla in programma domenica 10 settembre.

Scatta il count down ufficiale al via della gara di nuoto in mare aperto nata nel 1913 e ambientata nel Golfo di Sturla grazie all’impegno organizzativo della Sportiva Sturla. La partecipazione della stella di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto impreziosisce il valore di una competizione sempre più nel cuore dei tesserati FIN e, in generale, degli amanti dell’attività natatoria in mare.

Nel 2022 la vittoria di Ginevra Raugei della Sportiva Sturla e Davide Damonte Cola della Rari Nantes Arenzano nell’ambito di una edizione caratterizzata da oltre 400 partecipanti.

“Organizzare il Miglio Marino di Sturla è una fonte di grande impegno e, allo stesso tempo, soddisfazione per la Sportiva Sturla – afferma il presidente Giorgio Conte – Il nostro staff è pronto ad accogliere tutti i partecipanti per una giornata di festa per lo sport in mare”.

Nel 2023, domenica 10 settembre, alle 9:30 ci sarà il tradizionale omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi presso Via del Tritone 13. Alle 10:30 il via alla 42a edizione del Piccolo Miglio Marino per le categorie Ragazzi, Esordienti A e B. Alle 12:30 la prima gara del Miglio Marino dedicata agli Amatori, seguita da tesserati FIN agonisti (ore 15) e Master (ore 15:45). Le premiazioni saranno alle 14 per Piccolo Miglio e Amatori, alle 17 per tesserati FIN agonisti e Master.