Voto all’unanimità in Municipio: “Ascensori in tutte le stazioni della Valpolcevera”

Genova. È stata votata all’unanimità in Municipio Valpolcevera una mozione che impegna il presidente ad avviare un dialogo con Comune, Regione, Ferrovie dello Stato e gli uffici competenti competenti, per chiedere il superamento delle barriere architettoniche nelle stazioni della Valpolcevera, dotandole “di un ascensore, o di un’altra infrastruttura, che permetta l’accesso dei disabili al loro interno”.

“In Valpolcevera sono presenti quattro stazioni ferroviarie: Rivarolo, Bolzaneto, San Biagio e Pontedecimo – spiega in una nota la consigliera Luciana Macera, capogruppo della Lega in Valpolcevera -. In nessuna di esse è presente un ascensore o una rampa per le persone disabili o per chi ha dei passeggini. Sono numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto anche da parte dei cittadini.

“Per colmare questa grave carenza strutturale, che impedisce e limita fortemente l’accessibilità e gli spostamenti lungo la Valpolcevera, con la consigliera Giada Beghin, abbiamo presentato una mozione votata all’unanimità”, conclude.