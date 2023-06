Viadotto di Nervi, scattano le limitazioni: velocità massima a 30km/h e divieto di transito ai mezzi pesanti

Genova. Un’ordinanza di mobilità del Comune di Genova, firmata ieri dal dirigente Marno Vaccari, ha istituito con applicazione immediata il divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate sul viadotto di Nervi in stato di degrado.

Nella stessa ordinanza si istituisce anche il limite a una velocità massima di 30 chilometri orari per tutti gli altri mezzi.

Le due misure sono state decise dal Comune di Genova in via cautelativa per il cavalcavia di corso Europa, tra via Jan Palach e via Donato Somma. L’ordinanza arriva dopo l’allarme lanciato da utenti e residenti nei giorni scorsi.

Ci sarà anche un lieve restringimento di carreggiata ma il numero di corsie resterà invariato.

Non ci sono pericoli di cedimento strutturale, ribadiscono dal Comune ma le due limitazioni, si legge nell’ordinanza, sono state prese “a tutela dello stato di conservazione del manufatto”.

In realtà il divieto di transito dei mezzi pesanti sul viadotto di Nervi era già previsto, ma spesso non viene rispettato, soprattutto in caso di chiusure notturne dell’autostrada per vie dei cantieri.

Il viadotto su via Somma e corso Europa è uno degli “osservati speciali” da parte del Comune nell’ambito dei controlli sullo stato di salute delle opere viarie sopraelevate, specialmente quelle in calcestruzzo e che risalgono al periodo del Morandi.