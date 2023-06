Viadotto a Nervi, via vai di mezzi pesanti nella notte. L’allarme dei residenti: “Mettete il restringimento”

Genova. Non si placa la preoccupazione di cittadini e residenti per il viadotto di corso Europa a Nervi, oggetto in questi giorni di controlli straordinari e qualche polemica: dopo l’annuncio di possibili restringimenti di carreggiata, in queste ore quel ponte rimane osservato speciale da parte della popolazione. E così, in queste ore, si stanno moltiplicando le segnalazioni di avvistamenti di mezzi pesanti il cui transito sarebbe vietato.

La documentazione video-fotografica immortala i ‘bestioni’ che, con autostrada chiusa per cantieri, attraversano la città passando dal ponte in questione. Una testimonianza che arriva ancora una volta dai social, dove in questi giorni sono state pubblicate alcune foto del viadotto che si collega con via Donato Somma che evidenziavano lo stato di scarsa manutenzione del manufatto. Foto che hanno scatenato un vero e proprio polverone, terminato, come raccontato in anteprima da Genova24, con un sopralluogo straordinario dei tecnici del Comune di Genova che avrebbero deciso per un restringimento della sede stradale, per evitare il transito a tir e camion di grosse dimensioni, mezzi comunque già vietati su questa strada.

Un provvedimento che però non è ancora diventato realtà. E sale quindi la preoccupazione della cittadinanza che nel giro di poche ore ha scoperto che uno dei viadotti urbani più utilizzati ha qualche problema, anche se “nulla di strutturale” – come assicurato dalla amministrazione civica – e che quindi sarebbe stato interdetto al traffico pesante a breve giro come atto precauzionale. Ma nel frattempo i mezzi pesanti ‘non lo sanno’ e continuano a usare un viadotto a loro vietato. “Servono i controlli – si legge su facebook – nell’attesa del restringimento sarebbe opportuno mettere un presidio fisso della polizia locale”.