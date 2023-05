Tornano la Coppa Grondona ed i tornei giovanili, organizzati dall’Athletic Club Albaro

Genova, Sono stati presentati, davanti alle principali istituzioni politiche e sportive del territorio, i tornei di calcio giovanile, organizzati dall’Athletic Club Albaro, tra cui la 22a edizione della Coppa Grondona.

Dal 13 maggio al 18 giugno nell’impianto di Quarto Alto,, andranno in scena sei diverse manifestazioni sportive, per un totale di 36 giorni non stop di calcio e divertimento, ai quali prenderanno parte oltre 100 squadre e 1.500 atleti di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Tante le novità rispetto al 2022, dalla nascita di due nuovi tornei, di cui uno internazionale, all’introduzione di uno schermo tv con programmi, risultati e classifiche, consultabili per l’intera durata delle manifestazioni. Lo stand enogastronomico, oltre al tradizionale “street food”, proporrà anche serate culinarie a tema, su prenotazione.

Nel dettaglio, il ricco programma di appuntamenti sportivi prevede: l’8° Memorial Gianni Filippini (dal 13 al 14 maggio, riservato alle leve 2008 e 2009), la 22a Coppa Grondona (dal 15 maggio al 16 giugno, riservato alle leve dalla 2010 alle 2015), il 49° Minitrofeo Albaro (dal 2 al 4 giugno, riservato alle leve 2016 e 2017), il 1° Elite Soccer Tournament (dal 9 all’11 giugno, torneo internazionale riservato alle leve 2006 e 2007), il 6° Memorial Renato Papi (dal 17 al 18 giugno, riservato alle leve dalla 2012 alla 2014) e il 1° Memorial Mario Penzo (dal 26 al 30 maggio, riservato alle leve 2005 e 2006).

A chiusura delle manifestazioni, sarà organizzata una giornata – in data da definirsi – dedicata interamente al 50° compleanno dell’Unione Sportiva Albaro, società nata nel 1973 che, unendosi all’Athletic Club Pio X, diede vita nel 1983 all’Athletic Club Albaro.

“La Coppa Grondona e i tornei di calcio giovanile organizzati dall’Athletic Club Albaro furono tra i primi a ripartire dopo la pandemia – ricorda l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – questi eventi, in virtù dei numeri importanti registrati e della loro storia, rappresentano una vera e propria istituzione per migliaia di famiglie genovesi e per tutto il territorio ligure. Voglio sottolineare il prezioso lavoro svolto dai tanti volontari albarini che, con infinita passione e per puro spirito associativo, renderanno possibile lo svolgimento di questi tornei”.

“L’anno scorso siamo ripartiti con i nostri tradizionali tornei di primavera con tanti dubbi e tanta apprensione, dopo due anni di forzato riposo. Speravamo di farcela ma fino all’ultimo giorno abbiamo temuto che la situazione potesse precipitare e che fossimo costretti a smettere – dichiara l’amministratore delegato dell’Athletic Club Albaro Sergio Imperato – oggi finalmente celebriamo il ritorno alla normalità. Torniamo alle nostre abitudini sportive, chiudendo un periodo triste e tragico e ci auguriamo che tutti i partecipanti, adulti e ragazzi, condividano con noi la ritrovata serenità, prima ancora che l’esultanza per un risultato sportivo. Ripartiamo con entusiasmo, proponendo due nuovi tornei: uno dedicato al nostro Mario Penzo e l’altro denominato Elite Soccer Cup che porterà a Genova squadre dall’Asia e dall’Africa”.