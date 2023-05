Play Out Eccellenza: la Voltrese si salva in extremis

Genova. Si è giocata la gara dei play off di Eccellenza, che ha premiato la Voltrese, nonostante la sconfitta (2-1) con il Rapallo.

Porrata e compagni , che avevano vinto 3-2 nella gara di andata giocata al Macera, si sono salvati, a parità di goal segnati, grazie al miglior piazzamento in campionato.

Il Rapallo, andato in vantaggio (al 9°) grazie ad una autorete di Fontana, ha raddoppiato (al 60°) con Orlando.

I padroni di casa, rimasti in dieci, un minuto dopo, per l’espulsione di Canovi, si sono visti annullare, per fuorigioco, una rete di Lo Bascio, mentre (all’83° ) anche la squadra tigullina è rimasta in dieci per l’allontanamento di Casanova.

Al quarto dei sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il sig. Francesco Isnardi di Albenga, è arrivata la rete che salva la Voltrese, realizzata, su rigore (concesso per un fallo di mano in area) da LoBascio.

Le formazioni:

Voltrese: Secondelli, Carta, Guarco, Fontana, Iraci, C. Canovi, Scalzi, Porrata, Lobascio, Tussellino, Bianchino.

A disposizione: Ben Ayech, Severi, Bruno, Moretti, Owusu, Grigò, Molinari, Coulibaly, Fundoni