Msc Europa, a Genova il primo attracco della crociera più grande mai entrata in porto

Genova. Maiden call per Msc World Europa, la nuova ammiraglia e ventunesima nave del terzo brand crocieristico al mondo. La nave è la prima volta a Genova dove resterà per l’intera stagione estiva 2023 e per quella invernale. “Il nostro obiettivo è raggiungere i 280 accosti e 1 milione di passeggeri all’anno“, ha detto Leonardo Massa, managing director Italia di Msc durante la cerimonia di oggi alla stazione marittima di Ponte dei Mille.

Caratterizzata da un design avveniristico, Msc World Europa è la nave da crociera più grande mai costruita in Europa, la più grande mai entrata in porto a Genova e la più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale. “Una nave gioiello – continua Massa – 2600 camere, pari a 100 hotel da 26 stanze, la prima nave della nostra flotta alimentata a gnl, ma è una nave che guarda al ciclo della sostenibilità a 360 gradi, dalla gestione delle acque reflue a un’aerodinamica particolare e a consumi efficienti, con un tipo di eliche che producono poche vibrazioni e quindi non infastidiscono troppo l’ambiente marino”. Il Gnl è il carburante fossile più pulito attualmente esistente su larga scala, in grado di tagliare le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell’85% e quelle di CO2 del 25%, eliminando quasi totalmente le emissioni di particolato.

Gianni Onorato, Chief Executive Officer MSC Cruises, ha sottolineato: “Il settore delle crociere è sempre più apprezzato non solo dai passeggeri, ma anche dalle comunità e dai territori che accolgono le nostre navi. Un settore che ha mostrato una resilienza notevole e che quest’anno è destinato a tornare ai livelli pre-Covid, superandoli. Riguardo ai territori, leggendo gli articoli di questi giorni che raccontano l’assalto pasquale dei turisti alle Cinque Terre, non posso non ricordare le caratteristiche del turismo crocieristico. Che ha flussi sempre ben programmati, definiti, contingentati, ordinati e distribuiti in maniera uniforme nel corso dell’anno. Evitando così fenomeni di dannoso sovraffollamento, ma al contrario favorendo un turismo equilibrato, qualificato e sempre più sostenibile.”

“Con Genova – continua il manager Italia Msc – abbiamo un rapporto di collaborazione da oltre 30 anni e per 12 mesi all’anno, a Genova facciamo turismo tutto l’anno, basti pensare che anche in inverno abbiamo tre unità che fanno regolarmente scalo nel capoluogo ligure”. “Il 2023 – sottolinea – è iniziato sotto i migliori auspici il 5 gennaio con due navi in partenza in contemporanea per il giro del mondo, un evento unico, e sta proseguendo bene, il settore turistico e quello crocieristico in particolare sono in crescita, la propensione alla spesa per le vacanze è aumentata dopo il periodo della pandemia”.

Msc conta di effettuare a Genova nel 2023 oltre 280 scali “praticamente uno al giorno”, fa notare Massa. “e di movimentare un milione di passeggeri”.

“Oggi siamo a bordo della nave più grossa mai entrata nel porto di Genova – il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – segno che le compagnie di un settore che traina continuano a investire e questo è importante non solo per i turisti che arrivano, settemila quelli portati da questa nave, ma anche per la filiera a partire da quella dell’agroalimentare”.

Entusiasta dell’ammiraglia il sindaco di Genova Marco Bucci: “Il panorama sulla città dalla galleria interna è straordinario, sembra un quadro, e noi siamo orgogliosi di poter offrire uno spettacolo unico a questa nave che, siamo sicuri, farà la storia”.

Il Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini ha concluso: “I numeri che abbiamo sentito oggi per il settore delle crociere e le prospettive per i prossimi anno ci fanno capire che Genova è un grande hub che possiamo e dobbiamo sviluppare a partire dai suoi punti di forza. La scommessa di sviluppare la città attorno al suo porto è una scommessa vinta. Oggi qui ci sono tantissime persone con cui ho avuto il piacere di collaborare per fare in modo che questo hub dalle straordinarie potenzialità potesse funzionare costruendo giorno dopo giorno una squadra di persone e professionisti che hanno collaborato per far sì che Genova valorizzi questo suo tesoro. Non è semplice avere in una città come la nostra un player globale come MSC, con loro abbiamo avviato uno straordinario rapporto su tantissimi fronti anche oltre la crocieristica, un rapporto che sono certo perdurerà nel tempo favorendo la crescita del nostro porto e del nostro territorio.”