La crociera intorno al mondo di Msc Poesia parte da Genova: 2 mila passeggeri in viaggio per quattro mesi

Genova. C’è il pensionato che arriva con un carrello carico di valigie e si guarda intorno leggermente spaesato, la coppia in luna di miele che sorride e si tiene per mano, estasiata, e poi il gruppetto di amici francesi che ha già preso posto ai tavoli di uno dei (tanti) bar e sorseggia un aperitivo in attesa della partenza. Attorno a loro decine di membri dell’equipaggio pronti ad assisterli e accompagnarli in quella che è, a tutti gli effetti, l’avventura di una vita: un viaggio intorno al mondo, una crociera di ben 121 giorni, 4 mesi di navigazione a bordo della Msc Poesia per toccare 50 destinazioni in 31 Paesi.

Come è ormai tradizione dal 2019, l’ammiraglia della compagnia di Gianluigi Aponte è salpata il 5 gennaio da Genova per suo giro intorno al mondo (lo scorso anno sono state due, ma è stata un’eccezione), portando con sé circa 2.000 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse, che vivranno un’esperienza unica nella vita, visitando località come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York, Manaus, Nuuk e Zanzibar. A condurla attraverso gli oceani il comandate Roberto Leotta, originario di Riposto, in Calabria, alla sua terza esperienza di questo genere: “La Msc Poesia è la nave ideale per fare un viaggio di questo genere – spiega – Non troppo grande, non troppo piccola, è uno dei fiori all’occhiello della compagnia”.

“Questo è davvero il viaggio della vita – sorride Gianni Pilato, area manager di Msc Crociere – A bordo abbiamo italiani, francesi, tedeschi, statunitensi e un bel gruppo di cinesi, direi che in totale sono sei i grandi gruppi che rappresentano i passeggeri. Come da tradizione partiamo da Genova, che è uno dei nostri hub e che si conferma capitale delle crociere intorno al mondo e non solo. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l’importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono risultati notevoli se consideriamo che si tratta di numeri registrati da una sola compagnia, ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026″.

Roberto Leotta, comandante della Msc Poesia

Nel 2024 infatti la compagnia, nella sola stagione estiva, posizionerà a Genova ben sei navi – Msc World Europa, Msc Seaside, Msc Orchestra, Msc Seaview e Msc Musica – pronte a solcare il Mar Mediterraneo, a testimonianza della posizione strategica del porto nel contesto turistico internazionale: “Abbiamo circa 250 scali nel 2024 su Genova, che si conferma il nostro primo porto a livello mondiale – prosegue Pilato – avremo cinque navi settimanali nell’estate più una nave che farà crociere di dieci notti. Avremo qui le navi più grandi, i gioielli della nostra flotta. Il 2023 è stato l’anno dei record, con quasi 700.000 passeggeri, i livelli sono quelli di prepandemia. Nel 2024 cercheremo di replicare e possibilmente superare questi risultati”.

A oggi la flotta di MSC conta su 22 navi e altre tre arriveranno da qui al 2027, con la prima in consegna nel 2025, la World America, gemella della World Europa, ormeggiata nel porto di Genova ogni sabato: tutte escono dagli stabilimenti di Fincantieri. La Poesia, come detto, non è la più grande, ma è una delle più apprezzate grazie alle tre piscine, alle quattro vasche idromassaggio, allo schermo cinematografico gigante a bordo piscina, cui si aggiungono bar, ristoranti (compreso un sushi bar autentico), centro benessere e giardino zen.

Un vero e proprio “villaggio galleggiante” su cui i passeggeri circumnavigheranno il mar Mediterraneo, esploreranno le coste africane fino all’oceano Atlantico, visiteranno Brasile, Caraibi, Stati Uniti e Canada per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l’Islanda. Il prezzo per vivere questa avventura? Partono dai 16.000 euro (e comprendono cibo e bevande) e salgono a seconda della tipologia di cabina e del periodo di prenotazione. Un viaggio certamente non per tutti, sia sul fronte economico sia per la durata, ma la Poesia quest’anno salpa, comunque, quasi piena. Msc, intanto, ha già messo in vendita i biglietti per le crociere del 2025 e del 2026.

L’itinerario della crociera intorno al mondo di Msc

L’itinerario completo del viaggio intorno al mondo a bordo della Msc Poesia prevede, dopo la partenza da Genova: Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Palma de Mallorca (Isole Baleari, Spagna), Alicante (Spagna), Malaga (Granada, Spagna), Arrecife de Lanzarote (Isole Canarie, Spagna), Mindelo (Capo Verde), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia), Durban (Sudafrica), Zanzibar (Tanzania), Mombasa (Kenya), Port Victoria (Seychelles), Antsiranana (Diego Suarez, Madagascar), Port Louis (Mauritius, La Possession), Réunion Portuguese Island (Arcipelago Inhaca, Mozambico), Port Elizabeth (Sudafrica), Città del Capo (Sudafrica), Walvis Bay (Namibia), Jamestown (Sant’Elena), Rio de Janeiro (Brasile), Salvador da Bahia (Brasile), Fazendinha (Brasile), Manaus (Brasile), Alter do Chão (Brasile), Fazendinha (Brasile), Belem (Brasile), Bridgetown (Barbados), Castries (Saint Lucia), Fort de France (Martinica), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Miami (USA), New York (USA) Newport (USA), Halifax (Canada), Sydney (Canada), Charlottetown (Canada), Quebec (Canada), Nuuk (Groenlandia), Isafjordur (Islanda), Reykjavik (Islanda), Belfast (Gran Bretagna), Liverpool (Gran Bretagna), Southampton (Londra, Inghilterra), Le Havre (Parigi, Francia), IJmuiden (Paesi Bassi), Warnemunde (Berlino, Germania).