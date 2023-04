Memorial d’Aloja: doppio successo per il genovese Guglielmo Melegari nel 2 senza Junior

Terni. Vogatori liguri ancora in evidenza a Piediluco, a Terni, in Umbria, questa volta non per il Meeting Nazionale ma per il Memorial d’Aloja giunto alla sua 37ª edizione.

Guglielmo Melegari (Sportiva Murcarolo) conquista un doppio successo nel 2 senza Under 19 insieme a Francesco Garruccio della Canottieri Pontedera. Una conferma del grande potenziale già ben espresso a inizio stagione: sabato vittoria con un secondo sulla Grecia, domenica con mezza lunghezza sulla Romania.

Doppia medaglia anche per Martina Fanfani: è seconda nel doppio con Beatrice Ravini e terza nel singolo. In entrambe le finali, prima quinto e poi sesto, anche la Canottieri Sampierdarenesi con Federico Gilioli e Francesco Graffione.

Davide Mumolo (Elpis e Fiamme Oro) conquista l’argento nella giornata di domenica, battuto solo dal lituano Nemeravicius. Un bronzo e un quarto posto, invece, per Alessandro Bonamoneta (Murcarolo e Fiamme Gialle) nel 4 senza.

Quarto nel 4 di coppia il genovese Edoardo Rocchi in forza alla Canottieri Gavirate. Nel singolo Under 19 in crescita la prestazione di Andrea Lucchinelli (Velocior Spezia), prima secondo in finale B e poi quinto in finale A.