Canottaggio: Rowing, Speranza, Velocior, Samp e Murcarolo in evidenza a Pra’

Genova. Seconda regionale aperta selettiva a Genova nella giornata di domenica 23 aprile, esattamente il weekend successivo al Meeting società e Master area Nord con la partecipazione di oltre 850 atleti/gara in ragione della presenza, per la selezione, anche di tante società toscane.

Rowing Club Genovese d’oro nel 7,20 Allieve B2 con Clelia Barabino, con la singolista Under 19 Martina Fanfani, nel doppio Under 19 Aquilino-Canale, nel 7.20 Allievi A con Achille Cecchini, nel singolo Senior con Edoardo Marchetti, i 4 di coppia Under 19 (Treccani, Pozzobon, Speciale Bordo e Fasciani, Dominici, De Sena, De Palma), nel 4 senza femminile con Costa, D’Epifanio, Boiocchi e Mancuso, con l’allievo C Riccardo Ren, con i doppi Under 19 Fasciani-Torre e De Sena-Dominici e l’otto Senior.

Arianna Ramella (Speranza Pra’) firma il singolo Under 17, a segno anche il cadetto Filippo Traverso, il doppio Under 17 femminile Mantero-Cambiaso, gli allievi C Nicolò Pusceddu e Davide Bernacchioni, l’allieva C Francesca Brena, il 4 di coppia Under 17 di Mantero, Ramella, Cambiaso, Lauletta.

Diego Guano, Andrea Ndreka, Luca Neri e Giacomo Guano sono i Cadetti vincenti della Velocior così come spicca la performance di Andrea Lucchinelli tra gli Under 19 nel singolo e in doppio con Landi e il 4 di coppia (Campi, Teseo, Neri, Neri)

Esulta la Canottieri Sampierdarenesi grazie agli allievi C Davide Arcolini e Lorenzo Muià, gli allievi B2 Federico Abbracchio e Nicolò Castello, il doppio Allievi B2 Colace e Forte, il doppio Under 17 Terranova-Gotz e l’esordiente Aleksandra Skyba,

Murcarolo sul più alto gradino del podio grazie a Matteo Bossone (Under 17), al 4 di coppia Senior (Falchetti, Romanenko, Perino, Corazza), al 4 senza Senior di Maspero, Sitia, Bozzo e Traversone e al singolista Filippo Falchetti.

I gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla vanno a segno per la Canottieri Sanremo nel 2 senza Under 17 così come la cadetta Elena Sofia Cioni e il 4 di coppia Under 17 di Strazzulla, Strazzulla, Arosio e Consonni.

Due ori anche per l’Argus con l’allieva C Bianca Bernardi e il 4 di coppia Allievi C di Apuzzo, Canale, Tosi e Caperoni. Silvia Tripi nel singolo Senior e Daniele Carbono tra i Pesi Leggeri fanno festa per l’Elpis. Il cadetto Alessio Mastrorilli firma il successo per LNI Sestri Ponente.

Oro per il 2 senza Under 23 misto Rowing (Costa)-Sampierdarenesi (Cappagli), per il doppio Cadette Pedemonte (Urania)-Costantini (LNI Sestri Ponente), per il doppio Senior Licatalosi (Murcarolo)-Marchetti (Rowing). per il 2 senza Melegari (Murcarolo)-Garruccio (Pontedera), per il doppio Under 23 femminile Ramella (Santo Stefano al Mare)-Gnassi (Baldesio), per il 4 di coppia Cadette Cioni (Sanremo), Malinconico (LNI Savona), Lattanzio e Pozzobon (Rowing).