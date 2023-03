Riva Trigoso, firmato il protocollo: ampliamento di Fincantieri e nuova strada per i camion

Genova. Favorire la realizzazione sia delle opere, costiere e a mare, necessarie all’ampliamento del cantiere sia di una viabilità alternativa, in sponda sinistra del torrente Petronio, che garantisca un migliore accesso non solo allo stabilimento navale ma anche ad altre aziende della zona, con la progettazione della nuova strada da parte del Comune con il sostegno della Regione.

Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi tra Regione Liguria, Fincantieri e il Comune di Sestri Levante per favorire la realizzazione di un ‘progetto armonico di sviluppo dell’insediamento produttivo, ritenuto di rilevanza nazionale, in un contesto di salvaguardia ambientale, costituendo quindi un esempio virtuoso di collaborazione per lo sviluppo sostenibile del territorio’. A sottoscrivere il documento, il governatore Giovanni Toti, l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il vicesindaco reggente di Sestri Levante, Pietro Gianelli.

“Oggi manteniamo un impegno – spiega il presidente Toti – che ci eravamo assunti per favorire la realizzazione della nuova viabilità, così che il traffico pesante diretto al cantiere transiti fuori dal borgo di Riva Trigoso. Un intervento che migliorerà la qualità della vita dei residenti, superando definitivamente le problematiche vissute anche dai turisti, soprattutto durante la stagione estiva. Per queste ragioni Regione sosterrà il Comune di Sestri Levante, che ha già predisposto il progetto di fattibilità e predisporrà la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova viabilità. Si tratta di un elemento fondamentale in vista dell’ampliamento dello stabilimento che garantirà un miglioramento in termini di sicurezza delle lavorazioni e una crescita della produttività e dell’occupazione”.

Soddisfatto l’amministratore delegato di Fincantieri: “La firma di questo protocollo segna un passo avanti importante non solo per il nostro stabilimento di Riva Trigoso, che potrà così mettere in sicurezza la propria infrastruttura e potenziare il suo orizzonte produttivo, ma anche per il territorio, che potrà così preservare e continuare a beneficiare dell’effetto volano e occupazionale del cantiere, conciliandolo inoltre con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della viabilità urbana – dichiara Folgiero -. Ringrazio le Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Sestri Levante per questa stretta cooperazione che ci ha aiutato ad armonizzare le istanze del territorio con le necessità e le opportunità aziendali, favorendo così il rilancio della cantieristica ligure e il miglioramento della qualità di vita della comunità che ospita lo stabilimento”.

“Tutta la viabilità pesante verrebbe spostata dal centro abitato verso una zona più periferica e ne beneficerebbe tutto il comprensorio, anche il comune di Moneglia dove oggi bisogna fare un percorso contorto per arrivare all’autostrada – spiega il vicesindaco reggente Gianelli -. Il percorso di consolidamento di una importante azienda del territorio è sempre una buona notizia, che speriamo produca un aumento occupazionale per le persone qui vivono. Con la firma di questo importante protocollo il Comune vede il riconoscimento del grande lavoro impostato negli scorsi anni e che porterà al raggiungimento di un obiettivo storico, la realizzazione della nuova strada per liberare il centro storico di Riva Trigoso e il quartiere della Lavagnina dal traffico pesante dei mezzi industriali. Il Comune di Sestri Levante negli ultimi anni ha lavorato assiduamente per costruire le condizioni con gli interlocutori coinvolti – Rfi e Arinox – per realizzare il progetto e ha sostenuto lo sviluppo della progettazione di fattibilità del percorso della nuova strada, strumento indispensabile per la successiva progettazione definitiva ed esecutiva, che, come indicato all’interno del protocollo, viene finanziata dalla Regione. Attraverso questo protocollo abbiamo inoltre chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico per monitorare i fenomeni di erosione che colpiscono la nostra costa, per rafforzare la sua tutela e per studiare prima e monitorare poi attentamente l’impatto degli interventi, in modo che venga assicurata la tutela del fronte mare”.

In particolare, attraverso il protocollo Regione Liguria si impegna a finanziare secondo le procedure del Fondo rotativo di progettazione, l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo della nuova viabilità, secondo modalità e tempi che saranno oggetto di accordi specifici con il Comune; a ricercare al proprio interno oltre che a livello governativo ed europeo le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della nuova viabilità alternativa; a rendersi parte attiva insieme al Comune per definire entro sei mesi dalla firma un Accordo per la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità in oggetto con Rfi e Arinox; a collaborare con il Comune di Sestri Levante per quanto riguarda la promozione di ulteriori interventi di sviluppo dell’insediamento produttivo di rilevanza nazionale, coniugato ad opere infrastrutturali a beneficio della collettività e la definizione degli aspetti realizzativi ed il reperimento di forme di finanziamento anche regionali.

Fincantieri si impegna a definire le opere previste nella fase 1 e 2 del progetto; a effettuare un ‘Piano di monitoraggio’ della dinamica costiera, ovvero della spiaggia tra la foce del torrente Petronio e la spiaggia Renà, nelle fasi precedenti, contestuali e successive alla realizzazione dell’intervento; a mantenere adeguati carichi di lavoro presso il cantiere, in un’ottica di potenziale incremento dell’occupazione e di ricadute positive sull’economia locale; a fornire il supporto necessario nella fase di progettazione della viabilità alternativa da parte del Comune.

L’amministrazione comunale di Sestri Levante si impegna a verificare il rispetto degli indirizzi votati all’unanimità dal Consiglio comunale; a fornire a Regione e Fincantieri lo studio di fattibilità già realizzato per la viabilità alternativa; a promuovere ulteriori interventi di sviluppo del cantiere coniugato a opere infrastrutturali a beneficio della collettività, a definire gli aspetti realizzativi e a reperire forme di finanziamento.

“Ci auguriamo che la firma del protocollo d’intesa tra Regione, Fincantieri e Comune di Sestri Levante per il consolidamento della produzione di Fincantieri a Riva Trigoso porti a un ulteriore aumento di buona occupazione a favore delle persone che nel territorio vivono e risiedono”, dichiara la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio che da sindaca di Sestri Levante ha seguito la vicenda dal suo nascere. “Si tratta di una viabilità che ha una valenza intercomunale a supporto di aziende di portata nazionale, per questo continuerò a lavorare anche dalla Camera affinché dalla Regione, dai Ministeri e dal Governo arrivino ulteriori finanziamenti dedicati alla realizzazione di un’opera che rappresenta un grande passo avanti per Riva Trigoso. E bene ha fatto il Comune di Sestri Levante ad esigere che nel protocollo siano inseriti i punti dell’ordine del giorno, votato all’unanimità dal Consiglio comunale , che evidenziano la necessità del lavoro del tavolo tecnico per monitorare l’impatto dell’attuale pontile e di quelli di prossima realizzazione sui fenomeni di erosione che colpiscono la nostra costa, così da dare attuazione agli interventi del protocollo sulla base delle indicazioni emerse, nella consapevolezza che ogni intervento di sviluppo non deve contrastare con la tutela della nostra costa”.