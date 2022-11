Riva Trigoso, un tavolo permanente per monitorare l’impatto ambientale dell’ampliamento Fincantieri

Sestri Levante. Via libera al tavolo tecnico con Comune di Sestri Levante, Città metropolitana di Genova e Regione Liguria per monitorare l’impatto ambientale dei nuovi pontili di Fincantieri a Riva Trigoso. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione dei consiglieri Claudio Muzio e Luca Garibaldi.

L’assessore ha illustrato l’iter normativo che ha portato ad una Valutazione ambientale regionale spiegando che la Via nazionale per questo tipo di interventi è stata prevista solo a partire dal 2017, quindi ha risposto affermativamente circa l’istituzione di un tavolo tecnico per verificare, insieme ai competenti uffici regionali, il rispetto delle prescrizioni che sono state impartite durante la Verifica di assoggettabilità del progetto.

“Bene che la Giunta abbia accolto la proposta di istituire un tavolo tecnico di confronto sull’importante investimento di Fincantieri nello stabilimento di Riva Trigoso – commenta in una nota Garibaldi, capogruppo del Pd -. Una sede permanente di confronto è necessaria per monitorare con attenzione gli aspetti potenzialmente più delicati dell’intervento sia dal punto di vista ambientale, a partire dall‘erosione dell’arenile e agli studi per mitigare gli eventuali impatti sul litorale e sul borgo di Renà, sia dal punto di vista dell’impatto della viabilità sull’abitato di Riva, in particolare modo per il passaggio dei mezzi pesanti”.

“L’ampliamento della produzione e gli investimenti su Riva sono un grande potenzialità per il territorio, e vanno monitorati con la dovuta attenzione agli aspetti ambientali, di viabilità e infine di impatto occupazionale per il nostro comprensorio, per questo ho sollecitato nuovi protocolli d’intesa con l’azienda per favorire la crescita di un lavoro di qualità per il Tigullio e la Liguria”, conclude il capogruppo.

“Gli investimenti di Fincantieri sullo stabilimento di Riva Trigoso sono un fatto positivo, una buona notizia, con una prospettiva di sviluppo occupazionale rilevante che io auspico sia riferita anche ai giovani del nostro territorio – aggiunge Muzio di Forza Italia -. Sono soddisfatto per la risposta ricevuta quest’oggi dall’assessore Giacomo Giampedrone, perché ritengo doveroso che per la realizzazione di un’opera comunque impattante sia necessario un ampio e diffuso coinvolgimento dei territori. Ricordo che il progetto prevede l’allargamento dell’area cantieristica a mare con la realizzazione di nuovi pontili in continuità con il pontile già esistente, da levante verso ponente, per una lunghezza di circa 90 metri, con un’esecuzione suddivisa in tre fasi operative per tre anni. L’obiettivo è quello di giungere ad un punto di equilibrio tra l’ampliamento del sito produttivo e il mantenimento della qualità ambientale a Riva e a borgo Renà, oggetto in questi ultimi anni, in particolare a seguito alla mareggiata dell’ottobre 2018, di forti investimenti da parte della Regione per la realizzazione di interventi finalizzati alla difesa della costa e dell’arenile. Tali investimenti sono stati confermati anche dalla recente rimodulazione in aumento dei fondi di protezione civile a ciò destinati”.